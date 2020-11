EN DIRECT - Coronavirus : plus de 10.000 morts dans le monde en 24 heures

EN DIRECT

Les règles du confinement restent "inchangées" durant au moins 15 jours. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de plusieurs ministres pour ce premier bilan d'étape jeudi, a déclaré qu'il "serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif", tandis que les commerçants espéraient une réouverture. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 continue de s'alourdir : 42.960 personnes sont mortes depuis le début de la crise sanitaire, soit 425 de plus en 24 heures, selon les chiffres publiés par le gouvernement. Par ailleurs, plus de 10.000 personnes ont succombé en 24 heures dans le monde. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Statu quo sur les mesures de confinement en France, mais un "horizon" au 1er décembre pour les commerçants

Les entrées en réanimations restent en hausse, 425 décès ont été enregistrés en 24 heures

La pandémie a fait plus de 10.000 nouveaux morts mercredi dans le monde

Pas d'allégement, pour deux semaines au moins

Statu quo sur le confinement en France. Jeudi lors de son premier bilan d'étape, le Premier ministre Jean Castex a annoncé "le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours". "Il serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif" de confinement pour l'instant, assure le chef du gouvernement, pointant la fragilité des chiffres de baisse du nombre de cas positifs.

L'exécutif espère un "nouvel allégement" au moment des vacances de Noël mais prévient déjà : si l'objectif est que les Français puissent passer "les fêtes de fin d'année en famille", il ne sera pas "raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes". De plus une attestation pour se déplacer sera toujours nécessaire au-delà du 1er décembre, même en cas d'amélioration des indicateurs de l'épidémie.

L'espoir du 1er décembre pour les commerçants, 1.600 emplois étudiants créés

Face aux attentes des commerçants, qui plaident pour une réouverture, le Premier ministre a indiqué que des "premières mesures d'allégement" du reconfinement pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore mais elles seraient "strictement limitées aux commerces que nous avons dû fermer". "Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé" et cette première étape "ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public ou les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport", a-t-il ajouté.

Jean Castex a également promis "un soutien massif" aux entreprises contraintes de fermer pendant le reconfinement ainsi que des mesures en faveur des étudiants, particulièrement touchés par la période. Ainsi, près de 1.600 étudiants seraient recrutés, de novembre à janvier, pour accompagner dans les universités "les étudiants de première année" et les étudiants "les plus en difficulté". Dans les prochains jours chacune des 800 cités universitaires disposeraient de deux référents étudiants pour "renforcer le travail des Crous", a précisé le Premier ministre.

Nouvelle hausse des réanimations

Selon les chiffres publiés par le gouvernement, 42.960 personnes sont mortes depuis le début de la crise sanitaire, soit 425 de plus en 24 heures. "Au cours des deux derniers mois, nous avons connu plus de 10.000 décès supplémentaires en France un décès sur quatre est dû à cette maladie aujourd'hui", a expliqué lors de son point presse le Premier ministre.

Le nombre de cas graves en réanimation augmente également, et s'établit désormais à 4.899, avec 386 nouvelles admissions. Au total, 32.683 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid-19, soit 737 de plus sur les dernières 24 heures. "Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes", a ajouté Jean Castex.

Une étude américaine de l'université de Stanford apporte quelques précieuses informations sur les lieux de contamination. Sans surprise, les endroits clos et mal aérés représentent le plus de risques pour les visiteurs. Mais ce n'est pas le seul enseignement de cette enquête, dont nous vous détaillons les éléments les plus saillants dans cet article.

Une commémoration des attentats en petit comité

La mairie de Paris annonce des commémorations en comité restreint, cinq ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis, survenus le 13 novembre 2015, faisant 130 morts et 350 blessés.

Ce vendredi, le Premier ministre, Jean Castex, la maire de Paris Anne Hidalgo et le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin seront accompagnés lors des cérémonies par deux présidents d'association de familles des victimes, qui représenteront ces dernières. Elles devraient se dérouler à partir de 9h45. La Tour Eiffel s'éteindra à 20 heures puis scintillera toutes les heures en hommage.

Chicago se reconfine

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est à son plus haut aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, à plus de 65.000 selon le Covid Tracking Project. Et le virus a fait au moins 242.621 morts dans le pays, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. La maire de Chicago, troisième ville la plus peuplée des Etats-Unis, a appelé jeudi ses 2,7 millions d'habitants à rester chez eux sauf pour des déplacements essentiels, dont le travail et l'école, à partir de lundi. "Il est fortement conseillé aux habitants de ne recevoir aucun invité à leurs domiciles, d'annuler les fêtes traditionnelles de Thanksgiving, et d'éviter de voyager", indique le texte publié par la ville de Chicago. Ce ne sont pour l'instant que des recommandations.

Dans l'État de New York, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que tout établissement autorisés à vendre de l'alcool, y compris les bars et les restaurants, devrait fermer à 22H00.

Plus de 10.000 morts en 24h

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 10.000 nouveaux morts mercredi dans le monde, alors que l'Europe et les Etats-Unis sont confrontés à une nouvelle vague, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT. Au total, on dénombre au moins 1.285.160 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 52.151.580 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 242.621 décès, suivi par le Brésil (164.281 morts), l'Inde (128.121 morts), le Mexique (96.430 morts), et le Royaume-Uni (50.365 morts).