Reconfinement : un éventuel allégement le 1er décembre "strictement limité" aux commerces

Lors de sa conférence de presse, organisée deux semaines après le début du reconfinement, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l'hypothèse d'un allègement des restrictions au 1er décembre "strictement limité" aux commerces. "Nous devons évidemment continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces et toutes les entreprises qui ont été contraints de fermer", a déclaré le chef du gouvernement après avoir annoncé le maintien des mesures de confinement "au moins pour les 15 prochains jours".

"Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé" et cette première étape "ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public ou les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport", a-t-il toutefois précisé.