Coronavirus : l'espoir d'un allégement du confinement pour les vacances de Noël

"L'évolution de nouvelles contaminations s'est ralentie depuis une semaine", a indiqué Jean Castex lors de son point d'étape du confinement, jeudi. Depuis la semaine précédente, le nombre de contamination au Covid-19 a diminué de 16% et le R0, le taux de reproduction du virus, est passé sous la barre des 1. Une tendance positive, qui reste fragile et à nuancer. Avec une hospitalisation due au nouveau coronavirus toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes, le système hospitalier reste sous pression. Néanmoins, si cette diminution des cas se confirme, le pic de l'épidémie pourrait être atteint dans les hôpitaux en début de semaine prochaine.

Avec ce scénario, les commerces, fermés administrativement, pourraient rouvrir au 1er décembre. En revanche, les bars, restaurants ou salles de sports devront rester fermés, pour éviter une nouvelle flambée de contaminations et le brassage de trop de population. Une attestation sera toujours nécessaire pour se déplacer.

Un allégement pour Noël ?

L'objectif affiché du gouvernement reste de permettre un nouvel allégement au moment des vacances de Noël. Le Premier ministre a assuré qu'il donnerait aux Français les moyens d'anticiper cette fin d'année. 'Nous allons tout faire, s'agissant des déplacements, en train ou pas, pour les vacances de Noël de préciser au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire aux Français dans des délais qui leur permettront de s'organiser, c'est-à-dire, je l'espère d'ici la fin du mois de novembre", a-t-il précisé.

En attendant, il ne faut pas espérer pouvoir organiser de grandes fêtes de fin d'année 2020, ni pour Noël ou le 31 décembre. Le but, c'est que les Français puissent se retrouver en famille. Le gouvernement a appelé au civisme et au respect du confinement.