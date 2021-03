EN DIRECT - Covid-19 : Sanofi annonce le lancement des premiers essais de son second vaccin

EN DIRECT

La situation en France est "tendue et inquiétante", a affirmé Olivier Véran jeudi soir, évoquant des chiffres proches des seuils atteints à l'automne. Pour y faire face, le gouvernement mise sur une campagne de vaccination contre le Covid-19 qui devrait s'accélérer grâce au feu vert donné par l'Agence européenne des médicaments au produit Johnson & Johnson. Le groupe pharmaceutique français Sanofi a par ailleurs annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l'Homme de son second projet de vaccin. Une ombre a toutefois été jetée avec l'annonce par le Danemark, la Norvège et l'Islande de la suspension jusqu'à nouvel ordre et par précaution du vaccin AstraZeneca.

Le président américain Joe Biden souhaite que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai, mettant toutefois en garde contre tout relâchement, affirmant que le "combat est loin d'être terminé". Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : Olivier Véran a estimé jeudi que la situation en France était "tendue et inquiétante"

Sanofi vient d'annoncer le lancement des premiers essais de son second vaccin

L'UE a donné son feu vert au vaccin de Johnson & Johnson

Biden veut des vaccins pour tous les Américains d'ici le 1er mai

Situation sanitaire "tendue" dans l'Hexagone

La situation sanitaire en France est "tendue et inquiétante", a estimé Olivier Véran lors du traditionnel point hebdomadaire du gouvernement. Les chiffres de suivi sont désormais proches des seuils atteints à l'automne, à la veille de la seconde vague, a-t-il relevé.

En Île-de-France, les services de réanimation soignaient mercredi 1.034 patients, pour "moins de 1.050" lits disponibles selon l'Agence régionale de santé (ARS). "La pression sur l'ensemble des services de réanimation d'Ile-de-France est une réalité. On peut être, certains jours, à 100% de lits occupés", indique Mehran Monchi, chef du service réanimation à l'hôpital de Melun, au micro d'Europe 1. Retrouvez ici son interview complète.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés a légèrement baissé jeudi, à 24.858 malades contre 24.969 la veille, selon les chiffres publiés par le gouvernement. Le nombre de patients en réa, service qui accueille les cas les plus graves, est de 3.992. Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre.

Essai clinique sur un traitement anti-Covid

Après avoir testé plus de 2.000 molécules, l'Institut Pasteur de Lille pourrait enfin avoir trouvé un traitement efficace pour soigner le Covid-19. Il s'agit d'un médicament existant, l'octofene, auparavant prescrit pour soigner les rhinopharyngites. Un essai clinique devrait être lancé "d'ici quelques semaines", affirme Xavier Nassif, directeur de l’institut Pasteur de Lille, invité d'Europe 1 vendredi matin. Il estime que l'essai clinique pourra être lancé "fin avril ou début mai". Pour en savoir plus, c'est par ici :

Sanofi lance des premiers essais de son second vaccin

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l'Homme de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.

Dans le cas présent, Sanofi réalisera ces premiers essais sur 415 personnes, et attend de premiers résultats pour le troisième trimestre en vue du lancement de la phase suivante. Ce projet de vaccin fonctionne sur le principe de l'ARN messager, une technologie novatrice qui est aussi à la base des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, déjà autorisés dans l'Union européenne et aux Etats-Unis.

Inquiétudes sur le vaccin AstraZeneca

Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu les injections du vaccin AstraZeneca, en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, et l'Italie a interdit l'utilisation d'un lot d'AstraZeneca.

"J'ai saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament pour apporter un éclairage, d'après elle il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", a déclaré Olivier Véran, le ministre de la santé, jeudi soir. L'instance européenne avait assuré plus tôt dans la journée : "Il n'y a actuellement aucune indication selon laquelle la vaccination a provoqué ces conditions qui ne sont pas répertoriées comme effets secondaires de ce vaccin." Retrouvez ici notre décryptage.

Invité d'Europe 1 vendredi matin, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, Xavier Nassif, a estimé qu'il serait délétère de proscrire ce vaccin en France, rappelant qu'un retour à la vie normale est conditionnée par l'avancée de la campagne de vaccination. "La maladie thromboembolique est une maladie fréquente. L'embolie pulmonaire n'est pas une maladie rare", souligne le directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Avant d'ajouter : "Rattacher un événement qui peut être un épiphénomène à l'injection d'un vaccin me parait extrêmement compliqué et préjudiciable." Pour plus d'informations, c'est par ici.

Feu vert de l'UE au vaccin Johnson & Johnson

L'Union européenne a donné son feu vert au vaccin à injection unique, le premier de ce type, de l'Américain Johnson & Johnson. Considéré comme plus simple à stocker, il semble moins efficace que ceux de Pfizer et Moderna, efficaces à 95% contre tous les variants.

Cette décision est un coup de pouce au programme de vaccination de l'UE, critiqué pour sa lenteur, même si différentes sources indiquent que les premières doses de Johnson & Johnson pourraient ne pas arriver dans les pays européens avant le mois d'avril.

Biden veut des vaccins pour tous les Américains adultes d'ici le 1er mai

Le président américain va ordonner que les vaccins anti-Covid soient accessibles à tous les Américains adultes d'ici le 1er mai, a indiqué jeudi un responsable américain.

Cet objectif de levée des restrictions d'âge pour être éligible au vaccin "ne signifie pas que tout le monde pourra être vacciné d'ici le 1er mai", a-t-on précisé de même source.

Le président, qui s'exprimera jeudi dans la soirée depuis la Maison Blanche, évoquera aussi la possibilité pour les Américains de se rassembler "en petits groupes" au moment de la fête nationale du 4 juillet.

Conditions de voyage assouplies vers 7 pays hors UE

La France a annoncé jeudi l'assouplissement des voyages vers et en direction de sept pays hors-Union européenne, dont la Grande-Bretagne, en abolissant l'obligation d'un "motif impérieux". A dater de vendredi, "il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour les déplacements en provenance ou vers l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour, du fait de la diffusion très large du variant britannique en France et de la situation sanitaire spécifique de ces pays", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Les autres restrictions restent en vigueur, dont la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ.

Plus de 2,6 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.621.295 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 530.624 décès, suivis par le Brésil (272.889), le Mexique (192.488), l'Inde (158.189), et le Royaume-Uni (124.987). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.