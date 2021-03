Covid-19 : feu vert à un 4e vaccin en France, celui de Johnson & Johnson

La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé vendredi en France le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, au lendemain du feu vert européen, en recommandant de l'utiliser "de manière préférentielle" dans les zones où l'épidémie est "particulièrement active".

Un vaccin qui peut être injecté à partir de 18 ans

Ce vaccin présente "une performance tout à fait satisfaisante", a souligné lors d'un point presse Dominique Le Guludec, présidente de l'autorité sanitaire, qui estime donc que ce vaccin américain à injection unique "peut être utilisé à partir de l'âge de 18 ans", "y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou" à risque de faire des formes graves de Covid. Il s'agit du "quatrième vaccin qui vient compléter l'arsenal vaccinal", a souligné la dirigeante, après Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford, qui nécessitent eux deux doses.

À utiliser de préférence dans les zones où l'épidémie est "particulièrement active"

"Compte tenu du schéma de vaccination à une dose" et de sa simplicité d'utilisation (conditionnement en flacons multidoses prêts à l'emploi et conservation jusqu'à 3 mois en réfrigérateur), ce vaccin pourrait "être utilisé de manière préférentielle dans les zones géographiques où l'épidémie est particulièrement active et où une accélération de la campagne de vaccination est estimée nécessaire", recommande la HAS. Ce vaccin a reçu jeudi son autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne, quelques heures après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA), basée à Amsterdam.

Les premières doses devraient être livrées à partir du mois d'avril. Fabriqué par Janssen-Cilag, filiale du laboratoire Johnson & Johnson, ce vaccin à vecteur viral est efficace à 85% contre les formes graves et à 66% en général, selon les résultats de l'essai clinique, qui a porté sur environ 40.000 personnes.