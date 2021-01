Vaccin contre le Covid : "On n'a rien raté, on est en retard", estime le patron de Sanofi

La France n'a pas, à ce jour, développé de vaccin contre le coronavirus et certains politiques y voient "l'humiliation de la France". Pour le patron de Sanofi France, Olivier Bogillot, invité d'Europe 1, cette lenteur même s'il elle est regrettable ne doit pas faire oublier la prouesse que représente la conception d'un vaccin en si peu de temps. Il affirme que le vaccin de Sanofi sera prêt "au dernier trimestre de l'année", et que les doses de ce nouveau vaccin seront tout aussi utiles que celles actuellement produites.

Un vaccin "au dernier trimestre de l'année"

Olivier Bogillot estime ainsi qu'on a tort de parler d'échec français. "On n'a rien raté, on est en retard, c'est très différent", juge-t-il. "Pour développer un vaccin il faut une dizaine d'années. On va être en capacité chez Sanofi de fabriquer un vaccin en 18 mois, c'est déjà remarquable", rappelle-t-il.

Il affirme ainsi que le vaccin de Sanofi sera prêt "au dernier trimestre", en raison d'un changement de dosage et que cela n'est pas grave. "Les autres sont allés beaucoup plus vite mais Sanofi arrivera un peu après et on aura besoin de ces doses là", affirme-t-il. "On pense qu'on aura notre place et qu'on aura une efficacité importante", explique Olivier Bogillot.

Un retard lié à un choix plus prudent

Le patron de Sanofi rappelle aussi que sur 250 équipes travaillant sur un vaccin seuls "10 % environ" dont probablement Sanofi, vont réussir à produire un vaccin à terme. Olivier Bogillot relate aussi que le retard du groupe s'explique par "un choix rationnel", celui de la technologie "la plus conforme, connue et efficace pour pouvoir aboutir à quelque chose d'efficace" : la protéine recombinante. Il rappelle aussi que Sanofi est le seul laboratoire au monde "avec deux programmes de vaccination".