Covid-19 : Sanofi annonce le lancement des premiers essais de son second vaccin

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l'Homme de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.

Un vaccin fonctionnant sur le principe de l'ARN messager

"Sanofi et Translate Bio", une biotech américaine associée au Français, "débutent un essai clinique 1/2 consacré à leur candidat-vaccin à ARN messager contre la Covid-19", a annoncé le groupe dans un communiqué. Les essais de phase 1 et 2 sont les premiers à être effectués sur l'Homme dans le cadre du développement d'un traitement. Ils visent à vérifier qu'il n'est pas dangereux et à donner de premiers éléments sur son efficacité mais c'est la phase 3, réalisée sur bien plus de patients, qui permet de déterminer s'il est vraiment efficace.

Dans le cas présent, Sanofi réalisera ces premiers essais sur 415 personnes, et attend de premiers résultats pour le troisième trimestre en vue du lancement de la phase suivante. Ce projet de vaccin fonctionne sur le principe de l'ARN messager, une technologie novatrice qui est aussi à la base des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, déjà autorisés dans l'Union européenne et aux Etats-Unis.

Un premier vaccin espéré pour la fin 2021

C'est le second vaccin développé par Sanofi face au coronavirus. Le premier, élaboré avec le britannique GSK, doit fonctionner différemment, sur la base d'une protéine recombinante.

Mais son développement a pris plusieurs mois de retard par rapport au calendrier prévu et les essais n'en sont qu'à la phase 2. Le groupe espère pouvoir le lancer à la fin 2021.

Sanofi va par ailleurs aider à la mise en flacon de vaccins anti-Covid développés par d'autres groupes: Pfizer et Johnson & Johnson, dont le vaccin vient d'être autorisé dans l'UE.