EN DIRECT - Coronavirus : la France se déconfine, Macron appelle à rester "prudent"

Pour de nombreux secteurs, c'est enfin le jour tant attendu. Grâce à l'amélioration continue de la situation sanitaire depuis plusieurs semaines,, la deuxième étape du déconfinement entre en vigueur mercredi, avec notamment le passage du couvre-feu à 23 heures et l'autorisation pour les bars et restaurants d'accueillir de nouveau du public en intérieur. Mais si la décrue de l'épidémie de coronavirus se poursuit, Emmanuel Macron appelle les Français à rester "prudents". Suivez en direct l'évolution de la situation.

La deuxième phase du déconfinement prend effet

Trois semaines après la réouverture des terrasses, des cinémas et musées et des commerces spécialisés avec des jauges réduites, c'est la deuxième étape du déconfinement, avec en prime un couvre-feu qui passe à 23 heures au lieu de 21 heures.

A partir de mercredi, les cafés et restaurants peuvent à nouveau accueillir du public en intérieur, à 50% de leur capacité, ce qui permettra à bon nombre de petits établissements dépourvus de terrasse ou d'une taille insuffisante pour être rentables, de rouvrir. Ils doivent tenir, à l'instar des salles de sport, un cahier de rappel pour recontacter les clients en cas de contamination.

Au bureau, le télétravail est assoupli, tout comme les règles dans les cantines et pour les pots entre collègues

La jauge des cinémas, musées, théâtres monte à 65% de la capacité initiale. Mêmes limites de fréquentation et jauge pour les festivals autorisés uniquement en configuration assise et en plein air. Les centres sportifs et gymnases, tout comme les bowlings et salles de jeux, sont désormais assujettis à une jauge de 50%. On vous explique tous les détails des nouvelles règles dans cet article.

La décrue se poursuit dans les hôpitaux

Actuellement, 13.984 malades du Covid-19 sont accueillis dans les hôpitaux français dont 405 admis ces dernières 24 heures. Ils étaient 14.323 la veille et 16.088 une semaine auparavant. La pression baisse également dans les services de réanimation : 2.394 patients y sont soignés dont 106 nouveaux admis, contre 2.472 la veille et 2.825 il y a une semaine.

En 24 heures, 72 malades du Covid sont morts à l'hôpital (contre 66 la veille et 137 mardi dernier) portant le bilan total à 110.166 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Le nombre de contaminations s'élève à 6.018 cas confirmés en 24 heures. Le taux de positivité sur les sept derniers jours ressort en baisse à 2,3% contre 2,4% lundi et 3,1% il y a une semaine.

Sur le plan de la vaccination, 28.650.071 personnes ont reçu au moins une injection (soit 42,8% de la population totale et 54,6% de la population majeure) et 12.804.506 personnes ont reçu deux injections (soit 19,1% de la population totale et 24,4% de la population majeure), selon la direction générale de la Santé (DGS).

Mais Macron appelle les Français à rester "prudents"

Reste que si la situation sanitaire s'améliore jour après jour, les autorités continuent de redouter un rebond de l'épidémie. Aussi, le président Emmanuel Macron a appelé mardi les Français à rester "prudents" et à se faire vacciner à tour de bras.

Car le gouvernement croit dur comme fer dans les vertus de cette campagne qui devrait atteindre son objectif de 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin, soit 57% de la population adulte ayant reçu au moins une première dose.

La Belgique se déconfine aussi

De son côté, la Belgique assouplit aussi les règles en vigueur. Cafés et restaurants pourront servir leurs clients en salle à partir de mercredi. Les établissements pourront désormais ouvrir le matin dès 5 heures et jusqu'à 23h30. Après presque sept mois de fermeture, ils avaient rouvert sous conditions, en terrasse seulement, le 8 mai.

Le travail au bureau sera autorisé pour tous une journée par semaine. Des spectacles ou compétitions sportives pourront accueillir jusqu'à 200 personnes à l'intérieur, du public assis, et jusqu'à 400 en plein air, en respectant aussi le port du masque et les distances de sécurité. Brocantes ou marchés aux puces seront à nouveau autorisés. Les cinémas, bowlings, salles de sport ou saunas pourront aussi rouvrir à condition de respecter certains critères de ventilation.

Washington assouplit son avertissement aux voyageurs pour plusieurs pays

Les Etats-Unis ont assoupli leur avertissement aux voyageurs souhaitant se rendre dans plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, le Canada mais aussi le Japon à un mois et demi des Jeux olympiques, évoquant un changement dans la prise en compte du risque lié au Covid-19. Ces pays, ainsi que de nombreux autres, qui étaient frappés par la mise en garde maximale de niveau 4 ("ne pas s'y rendre") en raison de la crise sanitaire, sont ramenés au niveau 3 ("éviter de s'y rendre si possible"), selon le site internet de la diplomatie américaine.

La Chine va vacciner dès 3 ans

La Chine se prépare à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans avec le sérum Coronavac, a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique Sinovac qui le produit, ce qui devrait faire du pays le premier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants.

Football : la Copa America sera-t-elle annulée ?

Au Brésil, pays très durement affecté par la pandémie et menacé par une troisième vague ces prochaines semaines, la Cour suprême a décidé qu'elle statuerait en urgence jeudi sur une éventuelle annulation de la Copa America, à cinq jours du coup d'envoi.

Ce tournoi de football régional devait se jouer initialement il y a un an, en Argentine et en Colombie. Lundi, l'annonce surprise que le Brésil allait l'accueillir avait déclenché une avalanche de critiques.

Plus de 3,73 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,73 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Après les Etats-Unis (598.392 morts), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (476.792), l'Inde (351.309), le Mexique (228.838) et le Pérou (186.757).