Salles de sport, couvre-feu : voici ce qui change pour la phase 2 du déconfinement

DÉCRYPTAGE

Depuis le 1er juin, nous sommes sortis de l’état d’urgence même si jusqu’à fin septembre 2021, nous restons en période transitoire avec la possibilité pour le gouvernement de prendre des nouvelles mesures de restrictions. Mais ce mercredi, l'heure est à la deuxième phase du déconfinement, avec des allègements notables le 9 juin et la disparition des restrictions le 30 juin prochain. Salles de sport, casinos, parcs d'attraction et thalassos vont pouvoir rouvrir mercredi à la faveur d'une amélioration sur le front de l'épidémie de Covid-19 en France. Voici les nouvelles règles :

Couvre-feu à 23 heures et restaurant en intérieur

Le couvre-feu est repoussé de 21 heures à 23 heures et les bars et restaurants pourront désormais accueillir leurs convives à l'intérieur, plus uniquement en terrasse. A la grande joie des restaurants étoilés et gastronomiques qui n'en sont pas tous pourvus. Les terrasses pourront être fréquentées à 100% et la jauge sera de 50% à l’intérieur, avec toujours une limitation de 6 personnes à table. Pas question en revanche de prendre son café au comptoir.

Par ailleurs, 4 m2 est la nouvelle distance entre les clients dans les espaces publics fermés, comme les magasins.

Jauge à 65% dans les lieux culturels et de loisirs

Pour les cinémas, les théâtres les salles de spectacle, les chapiteaux, la jauge passe à 65 % (contre une jauge fixée à 35% lors de la phase 1 le 19 mai), avec une limitation de 5.000 personnes. Le pass sanitaire est exigé au-delà de 1.000 personnes. Les musées peuvent accueillir leurs visiteurs avec une jauge de 4m² par visiteur, tout comme les bibliothèques qui maintiennent un siège sur deux en configuration assise.

Les festivals de plein air assis peuvent se dérouler avec une jauge de 65 % jusqu'à 5. 000 personnes et le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes. Les parcs zoologiques en plein air rouvrent avec une limitation de 65 % de l'effectif ; les casinos avec une limitation de 50 % de l'effectif (le pass sanitaire est exigé au-delà de 1.000 personnes).

Pass sanitaire

Le pass sanitaire, justement, est effectif également le 9 juin, via "TousAntiCovid", notamment pour tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Il regroupera votre résultat de test ou votre certificat de vaccination. Il ne sera pas obligatoire dans les restaurants, théâtres et cinémas.

EN DIRECT - Coronavirus : suivez l’évolution de la situation mercredi 9 juin

Les personnes entrant en France peuvent aussi désormais se passer de test PCR moyennant un certificat de vaccination, en attendant l'entrée en vigueur le 1er juillet du pass sanitaire européen.

Réouverture des salles de sport

Pour les salles de sports en intérieur, la pratique est désormais autorisée avec une jauge de 50% des participants. Il est également possible de retourner dans les piscines couvertes ou de séjourner dans un centre de thalassothérapie. Les activités sportives de plein air sont possibles dans la limite de 25 personnes, y compris pour des sports de contact.

Les établissements sportifs extérieurs (stades) peuvent accueillir tous les pratiquants et les spectateurs dans la limite de 65 % de l'effectif, de 5.000 personnes assises, avec le pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes.

Télétravail assoupli, plus de monde aux mariages

Le 9 juin marque aussi le retour de davantage de salariés dans les entreprises avec un maintien négocié du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises.

>> A lire aussi : Télétravail et protocole sanitaire : quelles seront les règles en entreprise à partir du 9 juin ?

Pour les Pacs, mariages civils ou religieux, la présence autorisée est d’une place assise sur 2. Les cérémonies funéraires dans les cimetières peuvent se tenir avec une limitation de 75 personnes.

Systématisation des cahiers de rappels

Les cahiers de rappels vont aussi être mis en place dans certains établissements (restaurants, salles de sports...) avec consignation des coordonnées des clients en cas de cluster et de contamination, même individuelle, ou le Scan d’un QR code grâce à l’application TousAntiCovid.

Réouverture des parcs d'attraction

Le parc Astérix, fermé pendant sept mois, rouvrira ses portes avec une jauge à 65%, masque obligatoire et marquage au sol pour garantir la distanciation. Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, suivra à compter du 17 juin, mais les câlins avec les mascottes resteront prohibés.

Les foires commerciales pourront aussi reprendre. Le forum annuel de la technologie Vivatech sera l'un des premiers salons professionnels à se tenir, du 16 au 19 juin. L'accès de cet évènement pour lequel une jauge maximale a été fixée à 5.000 personnes sera conditionné à la présentation d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination.

Fin du couvre-feu le 30 juin

Plus de couvre-feu, plus de jauge dans tous les lieux ouverts au public, plus de limitation de personnes assistant à un événement sous réserve de satisfaire aux conditions du pass sanitaire... Le 30 juin devrait, sauf dégradation sanitaire, marquer le retour à la vie presque normale.

Quelques petites restrictions seront toutefois maintenues pour les festivals en plein air et les compétitions sportives regroupant plus de 2.500 personnes.

Les mesures barrières maintenues

Le 9 comme le 30 juin, la distanciation physique et les mesures barrières comme le port du masque seront toujours de mises, sauf suppression d’ici là. A noter que les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits, sauf visites guidées.