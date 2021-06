"Belle façon de commencer la journée" : les baigneurs de retour dans les piscines couvertes

REPORTAGE

Couvre-feu repoussé à 23 heures, service en salle dans les bars ou restaurants, de nouvelles levées de restrictions entrent en vigueur mercredi dans le cadre de la phase 2 du déconfinement. Comme les parcs d'attraction et les fêtes foraines, les piscines couvertes peuvent elles aussi à nouveau recevoir du public, à la grande joie des baigneurs, comme ceux rencontrés par Europe 1 à la piscine Joséphine Baker, dans le 13e arrondissement de Paris.

Dès le début de la matinée, quelques habitués, qui n'avaient pas remis les pieds dans l'eau de cette piscine depuis 8 mois, ont donc pu faire leurs premiers plongeons. L'eau est à 28 degrés, ce qui ravit les sportifs matinaux. "Ça fait du bien, ça fait depuis octobre qu'on cherche à nager... Je vis ça comme un petit retour à la vie normale", réagit un usager. "Ça fait vraiment trop longtemps, c'est une belle façon de commencer la journée", dit un autre. De son côté, cette baigneuse espère désormais "pouvoir venir tous les matins ou presque".

Port du masque et respect des distances

Si le retour dans l'eau est possible, il ne l'est cependant qu'en demi-jauge, avec 40 personnes maximum dans l'eau. Le bonnet de bain est de rigueur et ce n'est pas la seule règle à respecter, indique Thomas Vivier, le directeur de la piscine. "On demande aux clients de scanner un QR code à l'accueil avec l'appli Tousanticovid sur leur smartphone, mais aussi que le port du masque soit respecté jusqu'au douche, et le respect d'une distance de deux mètres au bord du bassin et dans le bassin pour que tout se passe bien", précise-t-il.

Pour rappel, l'eau chlorée est désinfectante, donc aucun risque pour la petite brasse de bon matin avant d'aller au bureau. Autre bonne nouvelle, pas besoin de réserver en semaine. On a même ouvert le toit de la piscine pour profiter un peu plus du soleil.