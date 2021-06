"On peut discuter plus librement" : les règles assouplies dans les restaurants d'entreprise

REPORTAGE

En France, le retour à la vie normale s'accélère avec la phase 2 du déconfinement qui entre en vigueur mercredi. Dans les entreprises, cette nouvelle étape marque la fin du télétravail à 100%, mais aussi l'assouplissement du protocole sanitaire dans les cantines. Désormais la jauge permet d'accueillir 50% des salariés, et jusqu'à six collègues peuvent se réunir par table. Un assouplissement qui redonne le sourire aux salariés, comme l'a constaté Europe 1 dans un restaurant d'entreprise d'une des tours de la Défense à Paris.

Devoir manger son yaourt nature seule face à son plateau, c'est enfin fini pour Clémence. La contrôleuse de gestion va enfin retrouver la convivialité d'un déjeuner entre collègues. "C'est ça qui nous a manqué pendant tout ces mois, de nouveau rire tous ensemble", se réjouit-elle, tandis que ces collègues vantent "ces moments d'échange". "On voit du monde, on est avec nos collègues, on peut discuter plus librement", dit l'un d'eux.

Pas plus de six par table

L'occasion de discuter de la dernière réunion, mais aussi des projets de vacances d'été, tout cela, bien sûr, en respectant les jauges. "Uniquement sur ce restaurant, vous avez 400 places, donc on va pouvoir accueillir 200 personnes en même temps", rappelle Patrick Boisseau, qui fait partie de la direction de ce restaurant d'entreprise. "Vous pourrez être six à la même tablée. On s'arrangera pour les espacer, pour que vous n'ayez jamais la possibilité d'être plus de six à table."

Cette organisation "est un peu le branle-bas de combat, mais c'est pour une bonne cause...réaccueillir nos convives", conclut-il. Ses équipes ont donc rajouté une centaine de plateaux et autant de chaises. Et conformément au protocole sanitaire, un système de repas à emporter sera toujours possible pour les adeptes de la pause déjeuner en solo.