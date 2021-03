EN DIRECT - Coronavirus : le pic de la 2e vague dépassé, Macron sous pression

EN DIRECT

Entre les craintes des enseignants confrontés à une hausse des contaminations dans les écoles et les alertes des médecins, la pression est forte sur Emmanuel Macron. Alors que le président de la République s'est jusqu'à présent refusé à dicter un strict tour de vis face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, la dégradation de la situation sanitaire est désormais telle que le pic de l'automne a été dépassé lundi en termes de réanimations. Un nouveau conseil de défense doit se tenir mercredi, mais aucune information n'a filtrée concernant d'éventuelles nouvelles mesures. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les appels à un nouveau tour de vis se multiplient

Johnson&Johnson démarrera les livraisons de son vaccin en Europe le 19 avril

4.974 patients en réanimation, le pic de la 2e vague dépassé

Avec 4.974 malades du Covid-19 enregistrés lundi en réanimation, le pic de la deuxième vague de l'épidémie à l'automne a été dépassé, selon les chiffres quotidiens publiés lundi par l'agence sanitaire Santé publique France. Le pic de la deuxième vague avait été atteint le 16 novembre, avec 4.903 malades en réanimation. Au pic de la première vague, au printemps 2020, ce nombre s'élevait à environ 7.000.

Outre les seuls services de réanimation, 28.322 malades du Covid sont actuellement hospitalisés dans le pays, selon Santé publique France. Sur les dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont à nouveau progressé, s'élevant à 484 contre 238 patients la veille.

Le nombre de personnes hospitalisées a également bondi en 24 heures avec 2.099 nouvelles admissions, soit plus du double de celles comptabilisées dimanche (1.017). En 24 heures, 362 malades du Covid sont décédés à l'hôpital, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94.983 depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an.

Le nombre de nouvelles contaminations était de 9.094 lundi. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, demeure stable à 8,2%.

La pression s'accentue sur l'exécutif

Face à ces chiffres alarmants, la pression se fait chaque jour de plus en plus forte autour de l'exécutif, et plus particulièrement d'Emmanuel Macron. Dans deux tribunes distinctes au JDD et au Monde, des médecins hospitaliers ont alerté sur ce remplissage des réanimations, craignant que cela ne les oblige à trier les patients faute d'un nombre de lits suffisant pour les accueillir tous.

Mais malgré les appels à serrer la vis, la majorité défend pour l'instant la stratégie de l'exécutif, celle d'un confinement en tout dernier recours. Concernant les écoles, si un nouveau protocole sanitaire est entré lundi en vigueur, "elles doivent rester ouvertes aussi longtemps que c'est possible de le faire", assure la présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé.

Un conseil de défense doit se tenir mercredi. En attendant d'éventuelles nouvelles mesures, pour sortir du tunnel, l'exécutif mise plus que jamais sur la vaccination. Pour l'instant, il y a 2,6 millions de personnes vaccinées en France (deux doses), et 5,1 millions qui n'ont eu que la première dose.

Régionales : Le Conseil scientifique renvoie la décision d'un nouveau report à l'exécutif

Le Conseil scientifique a renvoyé à l'exécutif la décision "éminemment politique" d'un nouveau report des élections régionales et départementales prévues en juin. Les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars, ont déjà été décalées aux 13 et 20 juin en raison de l'épidémie. La loi permettant ce premier report sollicitait cependant une analyse du Conseil scientifique "sur l'état de l'épidémie, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant".

Dans cet avis, le Conseil scientifique identifie néanmoins notamment "cinq types de risques" : pour les candidats et équipes de campagne; pour les électeurs allant voter; pour les "personnes participants aux opérations de vote et en particulier lors du dépouillement"; "les risques liés à l'utilisation des locaux, notamment scolaires"; et les risques liés "à une reprise de l'épidémie" après les élections "sous forme de clusters ou d'une petite vague".

Cultes : le Conseil d'Etat écarte toute modification du couvre-feu pour Pâques

Le Conseil d'Etat a écarté lundi toute modification du couvre-feu pendant la semaine de Pâques, réclamée par deux associations catholiques qui souhaitaient que les fidèles puissent célébrer la veillée pascale après 19H00.

"L'impossibilité de se rendre dans un lieu de culte pendant le couvre-feu, y compris pendant la semaine de Pâques, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de culte au regard de l'objectif de préservation de la santé publique", a estimé la plus haute juridiction administrative, saisie par les associations Civitas et VIA La Voie du peuple, dans un communiqué accompagnant sa décision.

Johnson&Johnson démarrera les livraisons de son vaccin en Europe le 19 avril

Le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril, a indiqué la société lundi à l'AFP. Ce vaccin a été, mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, après ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. Il n'est actuellement administré qu'aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, mais il a aussi été approuvé au Canada.

L'UE, qui a passé une commande de 200 millions de doses au laboratoire américain (avec une option pour 200 millions de doses supplémentaires), devrait recevoir au deuxième trimestre quelque 55 millions de doses, avait expliqué mi-mars Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le laboratoire, de son côté, n'a pas rendu public le calendrier exact de ses livraisons.

Aux Etats-Unis, Biden accélère encore la campagne de vaccination

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination aux Etats-Unis mais lancé dans le même temps une mise en garde : "La guerre contre le Covid-19 est loin d'être gagnée".

Confirmant la spectaculaire montée en puissance des dernières semaines, le locataire de la Maison Blanche a promis que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril. Mais ce nouveau calendrier ne doit pas faire oublier les signes inquiétants d'une résurgence de la pandémie qui fait toujours près de 1.000 morts par jour aux Etats-Unis.

Après être resté stable pendant plusieurs semaines aux Etats-Unis, le taux d'infection repart désormais à la hausse, les chiffres les plus récents montrant une moyenne, sur sept jours, proche de 60.000 nouveaux cas quotidiens.

Près de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles lundi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 549.892 morts, devant le Brésil (313.866), le Mexique (201.623), l'Inde (161.843) et le Royaume-Uni (126.592).