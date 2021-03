L'activité partielle s'applique pour les parents d'enfants dont les classes ferment, confirme Borne

INTERVIEW

C'est une précision qui vient clarifier quelque peu l'horizon de parents dans le flou, depuis l'annonce de la fermeture des classes dès la détection d'un cas de Covid-19 parmi les élèves, dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Invitée de la matinale d'Europe 1, mardi, la ministre du Travail Elisabeth Borne a indiqué que le dispositif d'activité partielle - et non pas l'arrêt de travail, comme l'avait indiqué son homologue de l'Education Jean-Michel Blanquer la semaine dernière - s'appliquait pour les parents concernés.

Pour les enfants de moins de 16 ans seulement

"Si la classe de votre enfant est fermée, vous pouvez demander à votre employeur à bénéficier d'activité partielle, votre salaire est pris en charge à hauteur de 84%", avec un reste à charge de 16% pour l'entreprise, détaille la ministre. "C'est le cas si votre enfant a moins de 16 ans et si vous ne pouvez pas télétravailler."

Interrogée sur une possible fermeture de tous les établissements face à la "troisième vague" de l'épidémie, Elisabeth Borne assure par ailleurs que le gouvernement "n'écarte rien". "Mais, pour nos enfants, on a déjà vu les dégâts au printemps", souligne-t-elle. "C'est très important de maintenir, quand c'est possible, le fonctionnement des classes et de permettre à nos enfants de continuer à apprendre."