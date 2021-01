EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation lundi 11 janvier

EN DIRECT

Un an jour pour jour après l'annonce par la Chine du premier mort du Covid-19, près de 2 millions de personnes sont mortes de cette maladie dans le monde. En France, la semaine qui s'ouvre lundi est décisive : alors que la situation sanitaire continue de se dégrader, avec près de 16.000 nouveaux cas recensés dimanche et un couvre-feu avancé à 18 heures dans huit nouveaux départements, de nouvelles restrictions pourraient être adoptées dans les prochains jours. La crainte de l’arrivée du variant britannique du Covid-19 grandit également, notamment à Marseille. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Près de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche par Santé Publique France

La situation virale est jugée "inquiétante" à Marseille, où huit cas du variant anglais sont désormais recensés

Le couvre-feu débute à 18 heures dans 8 nouveaux départements, dont les Bouches-du-Rhône

Un troisième confinement va-t-il être décrété ?

Si rien n'est certain pour l'heure, le mot confinement n'est en tout cas plus tabou depuis longtemps pour le gouvernement. En cas d'aggravation de la situation épidémique, l'exécutif n'hésitera pas à prendre des mesures "plus restrictives". Cela pourrait prendre la forme d'un élargissement au niveau national du couvre-feu à 18 heures, voire d'un reconfinement national. Jean Castex doit s'exprimer jeudi sur ce sujet.

Le couvre-feu avancé dans certains départements

C’est une mesure "difficile mais nécessaire", selon les mots du Premier ministre Jean Castex. Ainsi, le couvre-feu a été avancé à 18 heures dans certains départements : le Cher, l'Allier, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. La mesure, déjà en place dans certains territoires, entre en vigueur à partir de dimanche. Au total, 22 départements sont concernés.

Dans le Var et la Drôme, qui ne faisaient pourtant pas partie des départements envisagés, le couvre-feu est également avancé à 18 heures, mais seulement à partir de mardi.

La situation virale jugée "inquiétante" à Marseille

Selon le maire PS de Marseille Benoît Payan, la situation virale est "inquiétante" dans la ville, où sept nouveaux cas liés au variant anglais du virus à l'origine de la maladie ont été découverts - huit sont recensés au total. "Il nous faut réagir immédiatement, nous souhaitons que l'on sorte des schémas habituels de la crise et tout faire pour tracer, tester et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique", a exhorté l'édile.

Le préfet du département, Christophe Mirmand, a qualifié l'évolution de l'épidémie de "défavorable" et "très rapide", au micro d'Europe 1. Il appelle à "mobiliser toutes les mesures de précaution pour permettre de tester à partir des foyers infectieux qui sont identifiés."

Globalement dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence est dimanche de 230 pour 100.000 habitants, largement supérieur à la moyenne nationale, d'environ 155. "On se prépare à une augmentation des réanimations, dans les 15 jours à venir", prévient Dominique Rossi, président de la commission médicale d'établissement de l'APHM, invité d'Europe 1 dimanche. Retrouvez ici son interview complète.

Véran défend la stratégie vaccinale

Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 dimanche, le ministre de la Santé a reconnu un "manque de clarté dans l'explication de la campagne vaccinale" contre le coronavirus. Toutefois, ce mea culpa n'a pas empêché Olivier Véran de défendre la stratégie française en la matière, très critiquée pour la lenteur de son démarrage. "Quand je dis ne pas confondre vitesse et précipitation, ce n’est pas pour faire l’éloge de la lenteur. C’est pour dire que nous avons pour objectif, à la fin du mois de janvier, d’avoir proposé le vaccin et vacciné plus d’un million de Français."

Et d'assurer : "Nous aurons dix fois plus de centres que la plupart nos voisins pour éviter aux Français de 80 ans de faire trois heures de queue dehors en plein hiver et de parcourir 150 kilomètres pour se faire vacciner."

Interrogé sur le variant britannique du Covid-19, le ministre de la Santé a ensuite indiqué que "plusieurs clusters ont été identifiés en France", notamment un à Marseille. Mais pour ce qui est d'éventuels nouveaux foyers de contagion de cette souche - qui serait jusqu'à "70% plus contagieuse" - Olivier Véran a avoué "ne pas pouvoir répondre" à ce stade. Néanmoins, d'après des "données extrêmement préliminaires à prendre avec la plus grande précaution", il explique que sur les "1.000 premiers cas positifs" que l'on soupçonnait d'être du variant, "le séquençage génétique" a révélé "environ 10 cas de variant. C'est-à-dire aux alentours de 1%".

Près de 16.000 nouvelles contaminations en 24 heures

Près de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, selon les données publiées dimanche par Santé publique France, un chiffre toujours loin de l'objectif du gouvernement de descendre à 5.000 cas par jour. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a été de 15.944 dimanche, contre 20.177 samedi.

Depuis mardi, le nombre moyen de contaminations est de 18.000 par jour. Cette donnée a beaucoup varié depuis la mi-décembre, oscillant entre 3.000 et plus de 25.000. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19, poursuit son augmentation à 6,5% contre 6,3% samedi. Il était encore à 5,2% il y a une semaine.

La Belgique franchit le cap des 20.000 morts, l'Allemagne celui des 40.000

La Belgique, un des pays le plus endeuillés au monde par la pandémie par rapport à son nombre d'habitants, a franchi dimanche le cap des 20.000 décès liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite. Ce pays de 11,5 millions d'habitants recensait 662.694 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020, et 20.038 décès (contre 19.992 samedi), selon les chiffres publiés par l'institut de santé publique Sciensano.

Par ailleurs, l'Allemagne a enregistré 465 décès de la maladie Covid-19 ces dernières 24 heures, portant le total depuis le début de la pandémie à 40.343.

Au moins 1,9 million de morts dans le monde

Depuis l'annonce par Pékin il y a tout juste un an, le 11 janvier 2020, du premier décès du Covid-19, un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan, la pandémie a fait plus de 1,926 million de morts dans le monde, d'après un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de décès (plus de 374.008). Suivent le Brésil (203.100 morts), l'Inde (près de 151.000), le Mexique (plus de 133.200) et le Royaume-Uni (plus de 80.800). Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.