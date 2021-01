Covid-19 : à Roubaix, une campagne de dépistage massif lancée lundi

REPORTAGE

"Je ne suis pas malade alors pourquoi aller me faire tester ?" Les questions de ce type, Fatia y répond toute la journée. Dans les rues de Roubaix, elle tente de convaincre les passants d'aller se faire dépister la semaine prochaine. Après Le Havre et Charleville-Mézières, où l'affluence s'est révélée assez faible, et avant Saint-Etienne, Roubaix va être à partir de lundi et jusqu'au 16 janvier le théâtre d'une campagne de tests Covid-19 pendant laquelle six centres de dépistage gratuits et sans ordonnance seront mis à disposition de la population.

Le variant britannique circule-t-il à Roubaix ?

En octobre, la ville avait connu un taux d’incidence record, l’un des plus élevé en France. Deux semaines après les fêtes, l’intérêt du dépistage massif est double : mieux connaitre l’incidence actuelle du virus à Roubaix et déterminer si oui ou non le variant britannique y circule. "Nous allons regarder si le variant est présent parmi les tests positifs. Les biologistes ont des moyens d’identification des différentes protéines du virus. Ils font ensuite une analogie génétique par rapport au variant qui a été identifié en Angleterre", explique Benoît Vallet, directeur de l'ARS des Hauts-de-France.

L’autre enjeu est de vérifier la fiabilité des deux tests incontournables, PCR et antigénique. Les personnes qui se présenteront pour se faire dépister seront soumises à un double test, ce qui permettra de comparer les résultats des deux types de tests.