Vaccins contre le Covid-19 : que sait-on vraiment de leurs effets secondaires ?

DÉCRYPTAGE

La France confirme son titre de championne du monde de la défiance vaccinale, avec un point de bascule : mercredi soir, un premier sondage Elabe pour BFMTV fait apparaître une majorité de Français affirmant leur refus de se faire vacciner (52%) contre le coronavirus. Les doutes et les inquiétudes sont alimentés par des gros titres et des interviews de médecins sur les effets secondaires des vaccins disponibles. Or, beaucoup de données sont maintenant publiques : la revue The Lancet a publié des résultats complets du vaccin AstraZeneca, la FDA américaine ceux du vaccin Pfizer/BioNTech.

Comparaison avec le placebo

Certains s'inquiètent d'effets secondaires du vaccin Pfizer/BioNTech, notamment. Au-delà de la douleur au point d'injection, certaines données rendues publiques par le laboratoire font état de fièvre à plus de 38 degrés, de maux de tête, de fatigue. Le professeur Éric Caumes, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, s'est notamment inquiété de la survenue de ces effets secondaires chez des personnes jeunes.

"Ces effets indésirables surviennent également chez les gens qui ont reçu un placebo", assure le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, qui rappelle qu'il faut toujours comparer les données disponibles au groupe placebo. "C'est toujours très difficile, quand vous avez une fatigue, de savoir si c'est lié ou pas au traitement qu'on a pu donner, d'où l'importance d'avoir des groupes placebo."

Effets secondaires habituels

"Actuellement, le dossier est en train d'être examiné par les autorités de l'Union européenne et de la France", poursuit le Pr. Jean-Daniel Lelièvre. "On va statuer avec l'ensemble des données qui sont disponibles, mais il n'y a pas de raison à ce stade d'être démesurément inquiet, comme semble l'être le professeur Caumes."

Par ailleurs, explique cet expert, la fièvre, la fatigue et les maux de tête sont des effets très habituels après une vaccination. Cela fait partie des réactions attendues, car le système immunitaire peut créer un petit peu d'inflammation. Cela fait partie des signes qui montrent que l'organisme se défend. Jusqu'ici, ces effets secondaires n'ont pas posé de problème pour la validation de ce vaccin Pfizer/BioNTech par les autorités canadiennes ou britanniques.