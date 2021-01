Variant britannique : "Nous avons identifié quelques clusters" en France, annonce Véran

INTERVIEW

De l'Angleterre à la France. Invité du Grand Rendez-Vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que "quelques clusters" du variant britannique du coronavirus ont été identifiés en France. "Il y a notamment à l'étude cette situation à Marseille, où une femme originaire d'Angleterre, et rentrée avant les fêtes, a été diagnostiquée comme porteuse du variant". Sur les 45 cas contact de ce patient zéro, 24 ont été testés positifs. Mais le ministre de la Santé précise qu'il n'est pas en mesure de dire si ces malades ont été infectés "par le variant, ou par une autre souche du virus".

Environ 1% de cas variants révélés sur 1.000 tests

Quant à savoir si de nouveaux clusters de ce variant sont apparus, en plus de celui apparu à Marseille dont on a eu confirmation samedi après-midi, Olivier Véran indique "ne pas pouvoir répondre". Disposant toutefois de "données extrêmement préliminaires à prendre avec la plus grande précaution", le ministre de la Santé explique que sur les "1.000 premiers cas positifs" que l'on soupçonnait d'être du variant, "le techniquage génétique" a révélé "environ 10 cas de variant. C'est-à-dire aux alentours de 1%".

Mais le nombre de tests sur lequel se base ces données préliminaires "est insuffisant pour pouvoir en tirer des conclusions". "Nous aurons des résultats plus important aujourd'hui [dimanche, ndlr], lundi et mardi qui nous permettrons d'avoir une idée de l'état de circulation" de ce variant. Et le ministre de rappeler : "ce n'est pas parce que nous identifions un cas de variant qu'il sera amené à se diffuser localement."