En direct – Coronavirus : couvre-feu à 18h dans 8 nouveaux départements

EN DIRECT

La situation sanitaire continue de se dégrader. Samedi, 20.177 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en France par les autorités de santé. Avec un couvre-feu avancé, le gouvernement espère pouvoir freiner la pandémie. La crainte de l’arrivée du variant britannique du Covid, plus contagieux, grandit également. Au point der devoir bientôt mettre en place un nouveau confinement ? C'est l'une des questions à laquelle va répondre le ministre de la Santé Olivier Véran dans "Le Grand Rendez-vous" sur Europe 1. Un entretien à suivre dès 10 heures sur notre antenne. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir 20.177 cas enregistrés samedi par Santé Publique France

Le couvre-feu débute à 18 heures dans 8 nouveaux départements, dont les Bouches-du-Rhône

Le vaccin AstraZeneca va être validé plus tôt que prévu par la HAS

Le couvre-feu avancé dans certains départements

C’est une mesure "difficile mais nécessaire", selon les mots du Premier ministre Jean Castex. Ainsi, le couvre-feu a été avancé à 18 heures dans certains départements : le Cher, l'Allier, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. La mesure, déjà en place dans certains territoires, entre en vigueur à partir de dimanche. Au total, 22 départements sont concernés.

Dans le Var et la Drôme, qui ne faisaient pourtant pas partie des départements envisagés, le couvre-feu est également avancé à 18 heures, mais seulement à partir de mardi.

Cette décision fait grincer des dents, notamment dans les Bouches-du-Rhône. "Cette annonce nous laisse un goût très très amer", a déclaré Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille, au micro d'Europe 1. Elle regrette que les élus de la ville n'aient pas été entendus "au niveau national".

Mais c'est semble-t-il la découverte d'un cluster du variant britannique du coronavirus à Marseille qui est à l'origine de la décision du préfet d'appliquer ce couvre-feu anticipé. Au sein de ce foyer, 21 personnes ont été testées positives, et l'on dénombre 45 cas contacts. Tout ce que l'on sait de ce cluster Marseille est à lire dans notre article.

Reste que la décision d'appliquer un couvre-feu à partir de 18 heures déclenche la colère de certains. À l'instar du président du Conseil départemental, François Sauvadet. Sur Europe 1 dimanche matin, ce dernier a fustigé "une vision totalement administrée et technocratique de la santé", alors que les habitants de son département doivent dès ce jour se confiner à partir de 18 heures.

Plus de 20.000 nouveaux cas, le taux de positivité augmente

Plus de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Le nombre de cas confirmés était de 20.177 samedi, contre 19.814 vendredi. Depuis mardi, le nombre quotidien de contaminations au coronavirus tourne autour de 20.000. Cette donnée a beaucoup varié depuis la mi-décembre, oscillant entre 3.000 et plus de 25.000, mais toujours loin en moyenne de l'objectif du gouvernement de descendre à 5.000 cas par jour. Par ailleurs, le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19, continue d'augmenter.

En réanimation, le nombre de malades est de 2.600 (6 de moins que la veille), avec 245 nouvelles admissions en 24 heures. Selon le Premier ministre, un lit sur deux est actuellement occupé par un patient Covid dans les services de réanimation.

Vers un troisième confinement ?

De là à dire que la France se dirige vers un troisième confinement ? Si rien n'est certain pour l'heure, le mot confinement n'est en tout cas plus tabou depuis longtemps pour le gouvernement. En cas d'aggravation de la situation épidémique, ce dernier n'hésitera pas à prendre des mesures "plus restrictives". Cela pourrait prendre la forme d'un élargissement au niveau national du couvre-feu à 18 heures voire, dans le pire des cas, un reconfinement national.

Le vaccin AstraZeneca bientôt validé

Pour lutter contre la pandémie, le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination. Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS), a indiqué samedi sur Europe 1 que le vaccin AstraZeneca serait validé d'ici à la fin du mois de janvier, soit plus tôt que prévu. A l’origine, la validation de ce vaccin, qui est déjà utilisé en Grande-Bretagne, était prévue pour février-mars.

La reine Elizabeth II vaccinée

La reine Elizabeth II, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, ont reçu samedi leur première injection de vaccin au Royaume-Uni où quelque 1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées. Pays d'Europe le plus endeuillé avec plus de 80.000 morts, le Royaume-Uni fait face à une flambée des contaminations attribuées au variant britannique, qui serait 50 à 75% plus contagieux que le virus classique. A Londres, la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux. Le maire de la ville Sadiq Khan craint un manque de lits pour les prochaines semaines.

De son côté, le pape François, 84 ans, a annoncé qu'il se ferait vacciner la semaine prochaine, en estimant que l'opposition au vaccin traduisait un "négationnisme suicidaire". "D'un point de vue éthique, tout le monde doit se faire vacciner (...) parce qu'on met à risque sa santé, sa vie, mais aussi la vie des autres", a-t-il dit.

La Belgique franchit le cap des 20.000 morts

La Belgique, un des pays le plus endeuillés au monde par la pandémie par rapport à son nombre d'habitants, a franchi dimanche le cap des 20.000 décès liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite. Ce pays de 11,5 millions d'habitants recensait 662.694 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020, et 20.038 décès (contre 19.992 samedi), selon les chiffres publiés par l'institut de santé publique Sciensano.

Ce seuil est franchi au moment où le pays entame sa campagne de vaccination anti-Covid en ciblant en premier lieu les maisons de retraite, depuis le 5 janvier. Au moins la moitié des morts de la pandémie sont des résidents de ces établissements. Les autorités avaient annoncé le 18 décembre que le virus avait déjà tué 10.270 personnes âgées hébergées en maisons de retraite.

Un couvre-feu au Québec

Un couvre-feu nocturne est entré en vigueur samedi en début de soirée au Québec afin d'enrayer la seconde vague, une mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle. Ce couvre-feu qui s'applique entre 20 heures et 5 heures du matin, devrait durer quatre semaines, jusqu'au 8 février dans la province francophone de 8,5 millions d'habitants, la plus touchée par la pandémie.

Au moins 1,9 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.9 million de morts dans le monde, d'après un bilan établi samedi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché (près de 372.000 décès). Suivent le Brésil (plus de 202.600 morts), l'Inde (plus de 150.000 morts), le Mexique (plus de 132.000 morts) et le Royaume-Uni (plus de 80.000 morts).