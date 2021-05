EN DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire européen opérationnel en juin

EN DIRECT

A neuf jours de la réouverture des terrasses, de certains commerces et d'autres activités en France, Matignon a apporté des précisions lundi, notamment sur les modalités d'ouverture des cafés, bars et restaurants. Ces derniers pourront rouvrir dès le 19 mai pour des tablées de six convives, puis leurs salles le 9 juin, mais ils devront se limiter à la moitié de la capacité de celles-ci.

Concernant le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation, il continue de reculer et est passé lundi sous la barre des 4.900. Au moment où l'Europe allège ses restrictions anti-covid à l'image de l'Espagne ou du Royaume-Uni, l'OMS met par ailleurs en garde contre la forme du variant apparu en Inde, désormais classé comme "préoccupant". Suivez notre direct.

LES INFORMATIONS A RETENIR 4.870 personnes en réanimation lundi, 293 décès en 24h

Des jauges à 50% pour les terrasses des bars et des restaurants le 19 mai

Le pass sanitaire européen opérationnel au mois de juin

Le vaccin Pfizer étendu aux adolescents américains

Le nombre de patients en réa sous la barre des 4.900

Le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation continue de reculer, passant sous la barre des 4.900, selon les chiffres de Santé publique France publiés lundi. Au total, on comptait 4.870 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 4.971 malades la veille.

En 24 heures, 265 nouveaux patients atteints de formes graves du Covid ont été admis dans les services de réanimation, contre 124 la veille. Et 293 personnes ont été emportées par la maladie, contre 116 la veille. Au total, on comptabilise 106.684 morts depuis le début de l'épidémie.

18 millions de primo-vaccinés en France

Depuis le début de la campagne de vaccination le 27 décembre dernier, 17,8 millions de personnes ont reçu au moins une première injection contre le Covid-19, soit 27% de la population française selon le ministère de la Santé. Parmi ces personnes, 8,2 millions ont reçu les deux doses de vaccin, soit 11,9 % de la population.

Ouverture des terrasses en France le 19 mai

Les cafés, bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses le 19 mai partout en France, pour des tablées de six convives, puis leurs salles le 9 juin, mais devront se limiter à la moitié de la capacité de celles-ci, avant de pouvoir travailler sans limitations à partir du 30 juin, ont indiqué lundi les services du Premier ministre. Les professionnels espéraient que certains territoires, aux indicateurs sanitaires meilleurs qu'ailleurs, seraient exemptés de cette jauge de 50%, qui va fortement les handicaper, alors que seuls 40% de ces établissements disposent d'une terrasse, et que les touristes étrangers, comme la clientèle d'affaires, ne seront pas de retour cet été.

De leur côté, tous les magasins, y compris les centres commerciaux et les commerces dits "non-essentiels", pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge d'un client maximum pour 8 mètres carrés, déjà en vigueur dans la plupart des commerces. Le Premier ministre a également affirmé que "nous somme en train de sortir durablement de cette crise sanitaire".

Le pass sanitaire européen opérationnel en juin

Le pass sanitaire européen, qui fait toujours l'objet de négociations politiques au sein de l'UE, a commencé lundi une phase de tests qui doit lui permettre d'être opérationnel techniquement en juin, avant la saison estivale, a annoncé la Commission européenne. Cette phase pilote, qui s'échelonne sur deux semaines, concerne au total 18 pays de l'UE plus l'Islande.

Le vaccin Pfizer étendu aux ados américains et bientôt aux européens

L'autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux Etats-Unis, a annoncé lundi l'Agence américaine des médicaments. En Europe, une mesure similaire pourrait intervenir rapidement, selon la directrice exécutive de l'EMA Emer Cooke: "Pour le moment, nous nous sommes fixé comme objectif une approbation en juin. Nous sommes en train de voir si nous pouvons accélérer à la fin mai", a-t-elle déclaré à plusieurs journaux européens.

Le laboratoire allemand BioNTech a par ailleurs estimé lundi que son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'Américan Pfizer n'avait pas besoin à ce stade de modifications pour être utilisé contre les variants, et a annoncé une extension de ses capacités de production en Asie.

Le variant indien classé "préoccupant" par l'OMS

Le variant du virus du Covid-19 découvert en Inde, le B.1.617, a été classé comme "préoccupant", a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment parce qu'il est plus contagieux et que des éléments permettent de penser qu'il présente un degré de résistance aux vaccins.

Près de 3,3 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.294.812 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

Après les Etats-Unis (581.755 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (422.340 morts), l'Inde (246.116 morts), le Mexique (218.985 morts) et le Royaume-Uni (127.605 morts). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.