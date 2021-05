Les députés vont de nouveau délibérer mardi soir sur l'article clé du projet de loi mettant en œuvre un régime de sortie transitoire de l'état d'urgence et le "pass sanitaire", après son rejet surprise par les députés du Modem, a annoncé Jean Castex sur France 2. "On va trouver un accord avec la majorité" et "nous allons régler ce problème", a assuré le Premier ministre, après le rejet de l'article 1er par 108 voix contre 103.

