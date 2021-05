Comment perdre les kilos pris pendant le confinement ?

Et si le retour des beaux jours et la levée progressive des restrictions mises en place pour freiner l'épidémie de coronavirus était l'occasion idéale pour perdre un peu de poids ? Car d'après une étude de Santé publique France, plus d'un Français sur deux a pris du poids durant le premier confinement. Et les choses ne se sont pas forcément améliorées avec le deuxième confinement, puis la mise en place du couvre-feu. En moyenne, les Français ont pris deux kilos et demi sur l'année 2020.

Les explications sont assez simples : plus de grignotage, une alimentation plus grasse, plus salée et plus sucrée. Cela peut s'expliquer notamment par l'ennui, mais aussi le stress de la période qui fait qu'on a forcément tendance à manger un peu plus, mais aussi à pratiquer moins d'activité physique, avec donc plus de troubles du sommeil.

Attention à l'effet yo-yo

Mais pour maigrir, pas forcément besoin de régime. D'ailleurs, il n'existe aucun régime ayant fait preuve d'une efficacité sur le long terme. Et lorsque les régimes sont restrictifs, ça va être synonyme de frustration et donc d'effet yo-yo. Une étude a ainsi montré que la quasi-totalité des personnes qui ont perdu plus de 10% de leur poids reprennent les kilos perdus.

Il est aussi conseillé de ne pas se laisser tenter par les régimes avec des aliments soi-disant amaigrissants à base de pommes, de compléments alimentaires ou même de boissons drainantes. Cela ne marche pas.

Le moment idéal pour manger des fruits

Malgré tout, la saison, avec le beau temps, devrait jouer en notre faveur. Normalement, il va bientôt faire chaud et beau. Et, naturellement, le corps va rechercher ce qui est frais et hydratant. C'est donc le moment idéal pour manger des fruits et des légumes de saison, et limiter les plats en sauce, qui sont forcément plus caloriques et plus difficiles à digérer

Et avec le déconfinement, on va pouvoir profiter de l'air frais, des activités en plein air, donc forcément bouger un peu plus et dépenser plus de calories. Et puis, il y aura un parfum d'euphorie à retrouver la liberté, le lien social. On va diminuer notre stress et retrouver un semblant d'équilibre et probablement mieux dormir. Car ceux qui ne dorment pas suffisamment vont naturellement ingurgiter plus de calories que ceux qui ont un sommeil de qualité. N'oubliez pas que pour bien maigrir, il faut aussi bien dormir.