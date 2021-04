EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50 millions de cas détectés en Europe

La pression hospitalière continue de baisser peu à peu dans l'Hexagone, notamment au sein des services de réanimations. Emmanuel Macron présentera vendredi "les perspectives" de "sortie progressive" des mesures de restrictions imposées contre le Covid-19. Le variant indien, déjà détecté dans plus de 17 pays, inquiète cependant le monde entier. Le patron de BioNTech s'est dit mercredi "confiant" en l'efficacité de son vaccin sur ce variant. Depuis le début de la pandémie, plus de 50 millions de cas ont été détectés en Europe. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations : En France, 5.879 patients étaient en réanimation mercredi, un chiffre en légère baisse

Macron présentera vendredi "les perspectives" du déconfinement

Le variant indien détecté dans "au moins 17 pays"

BioNTech est "confiant" dans l'efficacité de son vaccin

Plus de 50 millions de cas ont été enregistrés en Europe depuis le début de la pandémie

La pression hospitalière en baisse

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation continue de baisser mercredi, sous la barre des 6.000, avec 5.879 patients, selon les chiffres de Santé publique France, contre 5.943 personnes la veille. Le nombre total de patients Covid-19 hospitalisés était mercredi de 29.911. 315 malades du Covid sont morts à l'hôpital entre mardi et mercredi, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 103.918 décès. En 24 heures, le nombre de cas positifs confirmés est de 31.539. Sur les sept derniers jours, cela donne une moyenne quotidienne de 27.000 cas positifs.

Par ailleurs, selon les chiffres de la vaccination diffusés mercredi soir par le ministère de la Santé, 14,9 millions de personnes ont reçu au moins une injection, dont plus de 6 millions ont été complètement vaccinées avec leurs deux doses (soit 9% de la population totale et 11,5% de la population majeure).

Macron présentera vendredi "les perspectives" du déconfinement

Emmanuel Macron présentera vendredi "les perspectives" de "sortie progressive" des mesures de restrictions imposées contre le Covid-19, a annoncé mercredi Jean Castex. Le chef de l'Etat a choisi de s'exprimer dans un entretien publié vendredi matin par la presse quotidienne régionale et non à l'occasion d'une allocution télévisée comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis le début de la crise, ont indiqué mercredi soir plusieurs médias régionaux.

La publication de cet entretien a notamment été annoncée par Le Midi Libre, qui indique sur son site que "le Président Macron expliquera sa stratégie de déconfinement dans une interview publiée vendredi par toute la presse régionale", comme l'ont confirmé plusieurs sources médiatiques.

Le Premier ministre a déjà confirmé que les restrictions de circulation seront levées dès le 3 mai et que le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin, comme le prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence qui a été examiné en Conseil des ministres.

Le variant indien détecté dans "au moins 17 pays"

Selon l'OMS, le variant B.1.617, plus communément appelé variant indien, a été détecté dans plus de 1.200 séquences de génome, dans "au moins 17 pays". "La plupart des séquences téléchargées sur la base de données GISAID viennent d'Inde, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Singapour", a déclaré l'OMS. Ces derniers jours, le variant a aussi été signalé dans plusieurs pays européens (Belgique, Suisse, Grèce, Italie).

>> LIRE AUSSI - Coronavirus : comment le gouvernement indien tente de masquer le désastre sanitaire

En Inde, le nombre de morts a dépassé les 200.000 mercredi, avec plus de 3.000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles. Au total, 201.187 personnes ont succombé à l'épidémie dans le pays, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé.

BioNTech "confiant" dans l'efficacité de son vaccin contre ce variant

Alors que les variants font craindre une perturbation des stratégies vaccinales, le fondateur et directeur du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit mercredi "confiant" dans l'efficacité de son vaccin, développé avec le groupe américain Pfizer, contre le variant indien.

Si des "tests" sont encore en cours, "le variant indien présente des mutations que nous avons déjà étudiées et contre lesquelles notre vaccin agit, ce qui nous rend confiant", a explique Ugur Sahin lors d'une conférence de presse en ligne.

Une dose de vaccin réduit de 50 % la transmission du Covid

L'Agence publique de santé anglaise a lancé une vaste étude sur près de 57.000 personnes appartenant à 24.000 ménages pour déterminer si les personnes ayant reçu une dose de vaccin sont toujours contagieuses. Dans chaque ménage, un membre du foyer qui avait reçu une dose du vaccin AstraZeneca ou Pfizer a contracté le virus. L'étude a comparé la transmission du virus d'un malade à ses proches avec celle d'un groupe d'un million de personnes non vaccinés. Les résultats montrent qu'une vaccination, même partielle, réduit les risques de transmission.

En effet, trois semaines après l'injection, les personnes vaccinées ont jusqu'à 50 % de risques en moins de contaminer un proche par rapport aux personnes non vaccinées. Des chiffres très intéressants mais pas surprenants pour Morgane Bomsel, immunologiste à l'Institut Cochin. "C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que ce sont des chiffres qui sont aussi observés en Israël et dans d'autres études."

Plus de 50 millions de cas en Europe, plus de 3 millions de morts dans le monde

Plus de 50 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 en Europe depuis l'apparition du virus en Chine en décembre 2019 - dont plus de 1.382.000 ces sept derniers jours -, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, mercredi à 17H15 GMT.

La pandémie a fait au moins 3.137.725 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les États-Unis comptent le plus grand nombre de morts (573.381) suivis par le Brésil (395.022), le Mexique (215.547), l'Inde (201.187) et le Royaume-Uni (127.451). Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.