Déconfinement : le couvre-feu sera levé progressivement

Le troisième déconfinement sera progressif. Emmanuel Macron a dévoilé jeudi, dans un entretien à la presse régionale, que le couvre-feu actuellement en vigueur pour lutter contre le coronavirus serait levé progressivement, comme l'avait révélé Europe 1. Il sera décalé à 21 heures à partir du 19 mai avant d'être totalement levé le 30 juin prochain.

Le chef de l'État a également assuré que les commerces, terrasses et lieux culturels rouvriraient le 19 mai prochain. Pour les événements de plus de 1.000 personnes, il faudra en revanche attendre le 30 juin moyennant la mise en place d'un pass sanitaire. Le couvre-feu est en vigueur en France depuis plus de six mois.