Covid-19 : les commerces, terrasses et lieux culturels rouvrent le 19 mai

Les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront à partir du mercredi 19 mai, a indiqué Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale et comme l'avait révélé Europe 1. A cette date, les tables en terrasse seront limitées à 6 personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

Des réouvertures sous conditions

Ces réouvertures ne pourront cependant avoir lieu que sous réserve d'une évolution favorable de la situation sanitaire. Le président de la République a prévenu que les départements et villes où le virus circulerait beaucoup ne seraient pas concernés par la levée des restrictions.

Des mesures "s’appliqueront dans une métropole ou un département en fonction de trois critères : le taux d’incidence qui dépasserait à nouveau 400 infections pour 100 000 habitants, une augmentation très brutale de ce taux et une menace de saturation des services de réanimation. Si cela se produit, le gouvernement, en concertation avec les préfets et les collectivités locales, bloquera les réouvertures", a précisé Emmanuel Macron.

Ce même jour du 19 mai, le couvre-feu à 19 heures sera décalé à 21 heures, avant de passer le 9 juin à 23 heures à d'être supprimé le 30 juin. Selon nos informations, le 19 mai correspondra également à la réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, dans le respect de la jauge fixée à 800 en intérieur et 1.000 en extérieur.