EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie a fait environ 1,3 million de morts dans le monde

EN DIRECT

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France, tandis que le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole à 18 heures lors d'une conférence de presse. Mercredi, le bilan de Santé Publique France faisait état de 42.535 décès depuis le début de l'épidémie et 4.803 malades se trouvent actuellement en réanimation. Lueur d'espoir cependant, dans "un scénario optimiste", l'Union européenne annonce qu'elle pourrait débuter "au premier trimestre 2021" les vaccinations contre le virus. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir 42.535 décès ont été enregistrés en France depuis le début de l'épidémie

Jean Castex prendra la parole à 18 heures, les commerçants espèrent une réouverture

Près d'1,3 million de morts sont à déplorer dans le monde

Plus de 4.800 malades en réanimation

La France comptait mercredi 42.535 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon un dernier bilan. Au total, près de 1,9 million de cas du nouveau coronavirus (1.865.538) ont été confirmés dans le pays depuis son apparition. Mardi, le nombre total de décès s'élevait à 42.207 décès. "Entre le bilan du vendredi 6 novembre et mardi 10 novembre, 754 décès supplémentaires en Ehpad et établissements sociaux et médico-sociaux ont été déclarés", indiquait Santé Publique France.

Autre indicateur inquiétant : le nombre de cas graves hospitalisés continue aussi de grimper. 4.803 malades se trouvent actuellement dans les services de réanimation, qui ont admis 351 nouveaux patients en 24 heures. La capacité totale des services de réanimations pour toutes pathologies confondues a déjà été portée de 5.000 à 6.400 lits et devrait bientôt passer à 7.500.

En revanche, le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction de l'épidémie de coronavirus, est à nouveau inférieur à 1, selon l'application Tous Anti Covid. Cela signifie que les personnes infectées contaminent moins. Une donnée encourageante confirmée par le nombre d'hospitalisations en baisse, mais qui ne soulage pas encore la pression sur les hôpitaux. Découvrez ici notre décryptage.

Jean Castex attendu par les commerçants

Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole aux alentours de 18 heures pour afin de faire un point sur la situation épidémiologique. Une conférence de presse précédée, ce jeudi matin, d'un Conseil de défense, à l'Elysée. Alors que le pays est confiné depuis le 30 octobre, et que les commerçants espèrent une réouverture le plus rapidement possible, plusieurs sources au sein de la majorité indiquent que la tendance n'est pas à "l'assouplissement" des mesures sanitaires, au contraire. Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement envisage plutôt un durcissement des règles, dans l'objectif de "sauver Noël".

Outre l'annonce de renforcement des contrôles de police, que révélait déjà Europe 1, pour veiller au respect du reconfinement, le Premier ministre pourrait annoncer des contrôles au sein même des entreprises. Objectif : vérifier que les salariés sont bien en télétravail cinq jours sur cinq, lorsque cela est possible. Les lycées et certains collèges pourraient également fermer.

Pour le professeur Gilbert Deray, chef de service néphrologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, les dés sont déjà jetés concernant les fêtes de fin d'année. "Il ne faut pas qu'on mente aux Français", lance-t-il au micro d'Europe Soir. "On ne pourra pas lever le couvercle, sinon ça va récidiver". Lisez son interview complète ici.

L'espoir d'un vaccin et d'une meilleure collaboration au sein de l'UE

Dans un scénario "optimiste", l'Union européenne pourrait débuter au premier trimestre 2021 les vaccinations contre le Covid-19, a affirmé mercredi la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies. Les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont relancé les espoirs en faisant état d'un vaccin "efficace à 90%", selon les résultats préliminaires d'un essai encore en cours.

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir approuvé un contrat avec les deux groupes pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin, tandis que la concurrence fait rage. La Russie, déterminée à faire la course en tête, a revendiqué mercredi un taux d'efficacité de 92% pour son propre vaccin, le Spoutnik-V.

Afin de mieux coordonner les actions des 27 pays de l'Union européenne lors de prochaines crises sanitaires, Bruxelles a également dévoilé mercredi son projet d'"Union de la santé" en créant une nouvelle agence aux pouvoirs étendus, la Health Emergency Response Authority (HERA). Elle ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2023.

Près d'1,3 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.275.113 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 240.918 décès, suivis par le Brésil (163.373 morts), l'Inde (127.571), le Mexique (95.842) et le Royaume-Uni (50.365). Quant à l'Espagne, elle a passé mercredi la barre des 40.000 morts officiellement recensés.

L'Italie a dépassé mercredi le million de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, devenant le 10e pays à franchir ce seuil, après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, la France, l'Espagne, l'Argentine, le Royaume-Uni et la Colombie.