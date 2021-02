EN DIRECT - Coronavirus : Christine Lagarde estime que l'annulation de la dette est "inenvisageable"

EN DIRECT

Au deuxième jour des vacances scolaires pour une partie du pays, la situation épidémique reste fragile en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, près de 79.000 personnes sont mortes du Covid-19 en France. Les hospitalisations et réanimations sont en légère baisse, mais la pression sur les hôpitaux demeure forte. Dans le monde, les débats sur les vaccins font rage, et des manifestants ont protesté au Danemark contre le futur passeport vaccinal. La question de l'annulation de la dette anime aussi les esprits, mais la Banque centrale européenne dit non. Sa présidente Chrisitine Lagarde estime qu'elle est "inenvisageable." Suivez en direct l'évolution de la situation.

Pour Christine Lagarde, l'annulation de la dette Covid-19 est "inenvisageable"

L'annulation de la dette Covid-19 est "inenvisageable" et serait "une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États", a souligné dans le Journal du dimanche la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde. "Cette règle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'euro", a expliqué Christine Lagarde dans l'hebdomadaire. "Si l'énergie dépensée à réclamer une annulation de la dette par la BCE était consacrée à un débat sur l'utilisation de cette dette, ce serait beaucoup plus utile ! À quoi sera affectée la dépense publique ? Sur quels secteurs d'avenir investir ? Voilà le sujet essentiel aujourd'hui."

Vendredi, une centaine d'économistes ont lancé un appel à annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19.

"D'éventuelles nouvelles restrictions" vont dépendre de "la progression du variant anglais"

En France, la prolifération des variants du virus rend probable la nécessité de "mesures plus strictes" en France "dans un avenir proche", en raison d'un nombre de malades hospitalisés déjà "très élevé", a estimé un responsable de Santé publique France. "D'éventuelles nouvelles restrictions" vont dépendre de "notre capacité à contrôler la progression du variant anglais", a reconnu ce dimanche l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, dans un entretien au JDD. "Tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais. C'est désormais lui qui donne le la, et qui imposera de nouvelles restrictions le cas échéant", déclare le professeur.

Près de 79.000 morts en France

Selon le dernier bilan de l'agence Santé publique France publié samedi, les réanimations et les hospitalisations sont en légère baisse en France. On comptait 27.369 patients hospitalisés soit 245 de moins que la veille et 3.225 lits occupés en réanimation (-20). En 24 heures, un peu plus de 20.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés. Au total 78.794 personnes sont mortes après avoir contracté le virus, soit 191 décès supplémentaires.

La situation inquiète donc de nombreux Français, et en particulier ceux qui craignent l'arrivée de vacanciers. Europe 1 s'est rendue à l'Ile aux Moines, dans le Morbihan, où les habitants ont peur que les habituels skieurs, privés de remontées mécaniques, optent pour le littoral alors que le Covid-19 sévit toujours et limite les déplacements et activités en France.

Le vaccin AstraZeneca administré aux soignants en France...

Les premières doses du vaccin développé par AstraZeneca arrivent ce week-end en France. "273.600 doses seront réparties à partir d'aujourd'hui entre 117 établissements dont sept en Outre-mer", indique le ministère de la Santé. Elles seront destinées aux "professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans". Pour François-René Pruvot, président de la commission médicale du CHU de Lille, cette nouvelle étape "est une très grande chance pour tous les hospitaliers", expliquait-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Covid : pourquoi la vaccination des soignants est déterminante dans les hôpitaux et Ehpad

Dans le même temps, les Français commencent à être vaccinés. Au 6 février, plus de 2.112.000 personnes avaient reçu au moins une première injection, a annoncé ce samedi soir le ministère de la Santé. Dans le détail, seuls 247.260 personnes ont reçu la double injection et sont donc considérés comme vaccinés.

...Mais son usage limité dans plusieurs pays d'Europe

Après l'Espagne, la Grèce, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la Suède, c'est la Roumanie qui a annoncé samedi que l'usage du vaccin AstraZeneca/Oxford serait limité. Le gouvernement roumain a reçu les premières doses et a décidé de les réserver aux moins de 55 ans, en raison du manque d'évaluation des risques chez les populations les plus âgées. Malgré ces limitations et des retards sur les livraisons, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé vendredi leur soutien à la stratégie d'approvisionnement en vaccins menée par la Commission européenne.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a une nouvelle fois rejeté samedi dans la presse allemande les critiques selon lesquelles l'UE aurait trop tardé à conclure des accords de précommandes de vaccins avec les laboratoires pharmaceutiques.

Manifestation contre les restrictions au Danemark

Quelque 600 personnes ont arpenté samedi soir les rues de Copenhague pour protester contre les mesures anti-coronavirus prises par le gouvernement danois, notamment le futur passeport vaccinal, destiné à voyager et potentiellement servir à accéder à des événements sportifs ou culturels, voire à des restaurants. Pour les "Men in Black", la création de ce "passeport" entraîne de fait une obligation de se faire vacciner et donc une restriction de plus aux libertés individuelles. Au Danemark, la vaccination est recommandée mais pas obligatoire.

Pékin approuve un deuxième vaccin

L'autorité chinoise de régulation des médicaments a donné son accord "conditionnel" pour un deuxième vaccin contre le Covid-19, le CoronaVac de Sinovac, a annoncé samedi le laboratoire pharmaceutique. Cette autorisation intervient après plusieurs essais du vaccin dans des pays tels que le Brésil et la Turquie, même si "les résultats en termes d'efficacité et de sécurité doivent être encore confirmés", a indiqué Sinovac dans un communiqué.

Hommage au lanceur d'alerte de Wuhan

Des milliers de Chinois ont rendu hommage samedi sur les réseaux sociaux au médecin Li Wenliang, l'un des premiers à avoir alerté sur la dangerosité du nouveau coronavirus apparu à Wuhan (centre), à l'occasion du premier anniversaire de son décès du Covid-19 en février 2020.

Près de 2,3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait près de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée. Plus de 105 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (461.892 décès), devant le Brésil (230.034), le Mexique (164.290), l'Inde (154.918) et le Royaume-Uni (111.264). Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.