En Bretagne, l'île aux Moines craint d'être le refuge des touristes privés de ski

REPORTAGE

Privés de ski, de nombreux vacanciers pourraient délaisser la montagne au profit de la Bretagne. Certains élus du Morbihan se préparent à un afflux massif de touristes. Dans le contexte d'une épidémie de Covid-19 qui sévit toujours, l'inquiétude est de mise. S'il n'a rien contre les touristes, le maire de l'Ile aux Moines Philippe Le Bérigot les invite ainsi à rester davantage chez eux cet hiver et à "profiter de tous les charmes que peuvent avoir les vacances familiales chez soi".

Il existe un précédent : durant les vacances de Noël, la forte affluence avait provoqué ici des problèmes d'électricité. "La sur-demande a conduit à une coupure", explique-t-il. "Les gens sont arrivés dans des maisons qu'ils voulaient amener à haute température très rapidement." Pendant quatre jours, un petit secteur de l'île a été privé d'électricité.

Bientôt une île coupée du monde ?

Mais plus que des soucis énergétiques, il s'agit d'abord d'éviter le scénario catastrophe avec la formation d'un cluster dans l'île. L'élu prévient qu'il pourrait décider de couper l'île du monde en cas de surpopulation : "Il n’y a rien de plus facile à isoler qu’une île. Notre cordon ombilical c’est le bateau. Au moment où l’utilisation des maisons secondaires n’était pas acceptée, j’avais supprimé nombre de navettes."

Un peu plus loin, Soizic et Gaëlle ne contrôlent pas les bateaux mais les voitures : "On surveille les plaques et dès que quelqu’un est hors 56… on le repère." Pour l'instant, les promeneurs autour du fameux port de Crouesty se font rares mais l'approche des vacances inquiète les deux femmes.