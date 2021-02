Les premières injections du vaccin AstraZeneca, "point de départ de la campagne élargie"

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit, sur fond d'approvisionnements toujours limités et de contraintes logistiques. Une nouvelle étape s'est ouverte ce week-end : des doses du troisième vaccin disponible dans l'Union européenne, celui d'AstraZeneca, ont commencé à être injectées à des soignants volontaires. "273.600 doses seront réparties entre 117 établissements dont sept en Outre-mer", a indiqué le ministère de la Santé, précisant qu'elles seront réservées pour l'instant aux "professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans". À l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon, une centaine d’injections ont été réalisées samedi après-midi.

"Je trouve que c’est une chance de pouvoir se faire vacciner !"

Dès 14 heures, une aiguille perçait un flacon AstraZeneca pour la première fois. "Je trouve que c’est une chance de pouvoir se faire vacciner !" se réjouit une soignante. Mais tous les hospitaliers ne pourront pas se protéger avec une dose d'AstraZeneca : la Haute autorité de Santé a recommandé de ne l’administrer qu’aux personnes de moins de 65 ans.

"C’est le point de départ de la campagne élargie"

Les Lyonnais ont été livrés parmi les premiers. Ailleurs, il faut encore attendre, le temps que les 273.000 doses soient réparties dans les centres. Une tâche plus facile qu’avec les précédents vaccins : à la différence de ceux de Pfizer/Moderna, les flacons d'AstraZeneca se conservent au réfrigérateur en-dessous de huit degrés. "C’est le point de départ de la campagne élargie", se réjouit donc Brigitte Bonan, pharmacienne en chef de l’hôpital Foch, à Suresnes, en région parisienne.

"On a vu certains hôpitaux qui avaient des pénuries de personnel parce que le personnel était atteint de Covid donc on essaie de protéger nos soignants pour qu’ils puissent accueillir le maximum de patients", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Dans les prochains jours, plus de 300.000 doses seront à nouveau livrées. Et dans quelques semaines, le vaccin AstraZeneca devrait sortir des hôpitaux et des centres de vaccination pour être administré aussi par les médecins de ville et les pharmaciens.