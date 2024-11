Livre de Jordan Bardella: «Je pense que quand on a fait 11 millions de voix, on a des choses à dire sur la société», assure le président de RN

Jordan Bardella a publié un livre, intitulé "Ce que je cherche", dans lequel il revient sur sa jeunesse, son expérience de la vie politique ainsi que sur sa relation avec Marine Le Pen. Interrogé sur cet ouvrage, le président du RN, revient sur les raisons qu’ils l’ont conduit à écrire.

"Ce que je cherche", ouvrage signé par le président du Rassemblement national Jordan Bardella, paraît samedi, mêlant récit de campagne, souvenirs d'enfance et considérations politiques. Invité ce jeudi de l’émission Punchline, l’eurodéputé a détaillé les raisons pour lesquelles il a décidé rédiger cette autobiographie. "Je pense que quand on a fait 11 millions de voix, on a des choses à dire sur la société. Moi, je ne supporte plus d’être attaqué toujours sur des idées qui ne sont pas les miennes”, a-t-il déclaré.

Plus d'informations à suivre...