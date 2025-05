Nicolas Dupont-Aignan estime que Bruno Retailleau «se compromet» dans le gouvernement

Article Suggestions

Nicolas Dupont-Aignan, président de "Debout la France" et candidat à l'élection présidentielle de 2027, était l'invité de Sonia Mabrouk ce jeudi 8 mai. Il est revenu sur la visite du président syrien en France et sur une possible union des droites, fustigeant l'action de Bruno Retailleau au sein du gouvernement macroniste.