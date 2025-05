Cyril Hanouna - Enquête choque sur les coulisses de LFI : «On leur fait encore de la publicité», affirme un auditeur

C'est un livre-enquête qui secoue La France insoumise. "La Meute" plonge dans les coulisses de la formation politique de Jean-Luc Mélenchon et révèle les dérives autoritaires du leader insoumis. Un livre qui n'est pas du goût de Cyril Hanouna qui lui est "insupportable" et avec lequel on n'apprend rien.

"La Meute". C'est le nom du livre qui revient sur les dérives autoritaires de Jean-Luc Mélenchon au sein de son parti de La France insoumise. Ce livre a nécessité deux ans d'enquête à ses auteurs, Charlotte Belaïch et Olivier Pérou, qui ont interrogé 200 personnes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vous croyez que ce n'est pas pareil au RN ou avec Emmanuel Macron"

Un livre qui n'est pas du goût de Cyril Hanouna. L'animateur d'On marche sur la tête déclare que ces livres sont "insupportables" : "C'est insupportable, insupportables, ces livres avec des 'on a dit que', 'on a fait deux ans de travail', 'on a interrogé 200 personnes'. Mais ces gens-là ont déjà travaillé en entreprises ?".

À lire aussi Assemblée nationale : le député LFI Andy Kerbrat et l'ex députée RN Christine Engrand exclus 15 jours du Palais Bourbon

L'animateur estime que l'on n'apprend rien de nouveau dans ce livre que l'on ne savait déjà et que "c'est partout pareil" : "Vous croyez que ce n'est pas pareil au RN ou avec Emmanuel Macron, il a une cour, tout le monde va vous dire exactement la même chose".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aldin, un auditeur de l'émission, estime être d'accord avec l'animateur et que ce livre ne sert qu'à faire de la publicité au parti : "De toute façon, le but de La France insoumise, c'est de toujours faire le buzz. À mon avis, on leur fait encore de la publicité".