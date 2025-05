«LFI trahit les valeurs de la République, il faut les mettre au ban de la République», juge Laurent Wauquiez

Le candidat à la présidence des Républicains et député de la Haute-Loire Laurent Wauquiez est l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il appelle à mettre "au ban de la République" La France insoumise.



La France insoumise se retrouve dans le viseur des Républicains. Il y a quelques jours, le président du groupe La Droite républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, a proposé d'ouvrir une commission d'enquête sur La France insoumise, afin de faire toute la lumière sur les liens entre le parti et de potentiels réseaux islamistes.

Dans une interview accordée au Journal Du Dimanche, Laurent Wauquiez appelle à créer un "cordon sanitaire autour de LFI", estimant que ce parti jouit "d'une forme de privilège rouge". Invité ce mercredi sur le plateau de La Grande interview, le député LR réaffirme son idée : "Ce pourquoi je plaide, c'est un front républicain de tous les partis. La gauche ne peut plus faire d'alliance avec La France insoumise, la macronie ne doit plus faire ses petits accords électoraux. Et le RN doit aussi arrêter de voter avec La France insoumise à l'Assemblée nationale", estime-t-il.

"Ça suffit"

"On a pris beaucoup de leçons de morale à l'égard de l'extrême-droite. Mais, de l'autre côté, de façon tout à fait scandaleuse, on a un parti qui a rompu avec la République, qui est dans des alliances avec l'islamisme. Eux, on leur laisse tout passer et je dis : ça suffit", poursuit-il.

Avant de conclure : "L'ensemble d'un champ politique et médiatique français laisse exister une forme de privilège rouge où on tolère de la France insoumise des comportements inacceptables. Ils trahissent les valeurs de la République, il faut les mettre au ban de cette république. Et ça, c'est le combat que je porte", termine Laurent Wauquiez.