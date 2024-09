«L'immigration est un problème», affirme Nicolas Sarkozy

Le nouveau ministre de l'Intérieur l'a assuré, "L'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français". En 2005, lors d'une convention de l'UMP sur le sujet, Nicolas Sarkozy avait assuré que "l'immigration est une chance pour notre pays". Invité ce lundi de La Grande interview Europe 1-CNews, l'ancien président de la République est revenu sur le sujet.

"Nous ne pouvons plus ignorer notre voisinage avec l'Afrique"

Au micro de Sonia Mabrouk, il a indiqué que "l'immigration est un problème. Est-ce que vous vous rendez compte que les deux villes les plus peuplées du monde aujourd'hui qui sont Pékin et Mexico comptent entre 28 millions et 30 millions d'habitants. Dans 30 ans, Lagos qui n'est même pas la capitale du Nigeria aura 40 millions d'habitants."

L'ancien président de la République a poursuivi en expliquant que "Le Nigeria, tout seul dans 30 ans, aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Donc la question n'est pas de sauter sur sa chaise en disant comme un cadeau, 'c'est une chance'. Nous ne pouvons plus ignorer notre voisinage avec l'Afrique. Nous devons ensemble prendre les mesures pour permettre aux populations africaines de rester, pour la plupart, sur le sol des pays qui sont les leurs."