Cyril Hanouna - Proposition de Wauquiez sur les OQTF : «C'est irréalisable», affirme le journaliste Vincent Roy

Dans un entretien au JDNews, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti des Républicains, a proposé d'envoyer tous les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une proposition qui fait un tollé dans la sphère politique. Pour Vincent Roy, journaliste au JDNews, cette proposition est "irréalisable".

Laurent Wauquiez fait parler de lui. Dans un entretien au JDNews, le candidat à la présidence du parti des Républicains a dit vouloir enfermer "les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon". Une proposition qui a provoqué un tollé dans la classe politique, de Marine Tondelier à Manuel Valls, ministre des Outres-Mer.

"Personne ne fera ça, pas même lui s'il était au pouvoir"

Dans On marche sur la tête, sur Europe 1, Vincent Roy, journaliste au JDNews, estime que le coup de communication de Laurent Wauquiez est "génial" : "Il [Laurent Wauquiez] n'existait pas, le voici existant. Il veut la présidence LR. Il veut se positionner comme étant plus à droite que Bruno Retailleau, plus radical, plus dur".

Des déclarations qui restent, selon lui, un coup de communication : "Il faut quand même dire que la ficelle est grosse, c'est irréalisable. Personne ne fera ça, pas même lui s'il était au pouvoir, parce que tous les gens de cette droite qui sont arrivés au pouvoir, ils l'ont toujours tenu au centre".

Une réflexion qui ne plaît pas à Gauthier Le Bret. Ce dernier rejette l'idée que cette proposition soit irréalisable : "Ça suffit de dire que c'est irréalisable. Depuis Trump, c'est fini. Si demain, tu as une espèce de Donald Trump qui arrive à la tête de la France et qu'il dit qu'il faut envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien, tu prends un avion et tu les envoies. Il y a des raisons objectives de dire que ce n'est pas une bonne idée, mais il faut arrêter de dire que c'est irréalisable".