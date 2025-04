Cyril Hanouna - Robert Ménard candidat en 2027 ? «Il faut une certitude de soi que je n’ai pas», confie le maire de Béziers

Article Suggestions

Robert Ménard avait laissé entendre à plusieurs reprises, l'an dernier, qu'il pourrait se lancer dans la course à l'élection présidentielle de 2027. Cependant, début le début de l'année, il a nuancé ses propos, affirmant ne plus nourrir cette ambition. Ce mercredi, lors de l'émission "On marche sur la tête", il a confirmé n’avoir "pas la certitude de soi" nécessaire pour se présenter.