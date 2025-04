ZFE : pourquoi le gouvernement souhaite une exception pour Paris et Lyon

Après l'étape du vote en commission, la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) est débattue ce mardi soir à l'Assemblée nationale. Et les discussions risquent d'être tendues, car le gouvernement est revenu à la charge en proposant de les instaurer uniquement à Paris et à Lyon.

Les zones à faibles émissions (ZFE) sont le viseur des députés, notamment de la droite qui est à l'origine des amendements de suppression adoptés le 26 mars dernier, en commission. Mais cela ne suffit pas encore à les retirer définitivement des villes et agglomérations concernées. Cette suppression des ZFE doit encore être débattue à l'Assemblée nationale, ce mardi soir, et les discussions risquent d'être animées puisque le gouvernement n'entend pas les abandonner.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les moins riches n'ont pas de voiture"

Effectivement, l'État veut rétablir les ZFE et pour cela, il prévoit de les assouplir fortement en ne les rendant obligatoires que dans les villes dépassant les seuils réglementaires de qualité de l'air, essentiellement Paris et Lyon. Une position défendue par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Invitée sur BFM TV, celle qui a été élue députée dans le Pas-de-Calais l'été dernier prétend vouloir protéger les plus démunis des conséquences de la pollution. "C'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers. Ce sont notamment les habitants de logements sociaux", souligne-t-elle, affirmant que "les moins riches n'ont pas de voiture".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir l'écrivain Alexandre Jardin, opposé à ces ZFE, dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1. En outre, il n'est pas sûr que ce type de déclarations suffise à convaincre les députés, en particulier ceux du bloc central, très divisés sur la question des ZFE.