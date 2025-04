Les ZFE, une «décision technocratique prise à Paris» ? Les députés débattent de leur suppression

Article Suggestions

Les ZFE vont-elles disparaître ? Une proposition portée en ce sens par la droite républicaine et soutenue par le Rassemblement national sera débattue ce mercredi 9 avril à l'Assemblée nationale. Un sujet sensible qui sème la zizanie entre le gouvernement et les députés de tout bord, certains dénonçant des "zones d'écologie punitive."