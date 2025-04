Cyril Hanouna – Tacle d'Attal à Bayrou : «Souvent en politique, il faut tuer, pas blesser», lance Olivier Dartigolles

Olivier Dartigolles revient dans "On marche sur la tête" sur le tacle donné par Gabriel Attal à François Bayrou lors de son meeting dimanche. Une petite phrase que n'a pas apprécié l'actuel Premier ministre. Pour le chroniqueur, Gabriel Attal devrait faire attention. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une réflexion qui ne restera pas sans conséquence ? Dimanche, lors de son meeting, Gabriel Attal a glissé un tacle à François Bayrou en déclarant "ici, on ne critique pas la justice". Référence au fait que le Premier ministre s'est dit "troublé" par la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. "Et ça, le Béarnais [François Bayrou, ndlr] n'a pas apprécié", révèle dans On marche sur la tête, Olivier Dartigolles. Et le chroniqueur de prévenir : "Souvent en politique, il faut tuer, pas blesser. Si tu blesses, le mec reste en vie et se venge derrière."