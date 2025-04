«Enfermer» les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon : la classe politique dénonce le «mépris» de Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, souhaite "un changement radical" pour régler le problème des OQTF en France et propose de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'Outre-mer. Une proposition qui a notamment fait réagir Manuel Valls, ministre des Outre-mer.

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez propose "d'enfermer" à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous obligation de quitter le territoire (OQTF) et qui refusent de rentrer dans leur pays. "Je propose que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone", déclare le député de Haute-Loire dans un entretien au JDNews mis en ligne mardi.

"Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est la France, ce n’est pas une prison"

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Manuel Valls est le premier à prendre la parole pour dénoncer "le mépris" de Laurent Wauquiez vis-à-vis de ce territoire. "Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est la France, ce n’est pas une prison", assure le ministre des Outre-mer.

"Aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation", dénonce-t-il, ajoutant que "l'exil forcé, c'est une méthode de colon, pas d'élu de la République. Le bagne de Cayenne, c'est loin et tant mieux".

"Ce n'est pas très courageux comme démarche"

Contacté par Europe 1, le député de cet archipel, Stéphane Lenormand, s’oppose également à cette solution, notamment pour des raisons techniques. "Au-delà du côté ubuesque de la proposition, techniquement, je ne veux même pas y penser, mais de toute façon, on est un territoire sur lequel il faut passer par le Canada pour y aller, on n'a aucune infrastructure. Bref, on va se débarrasser des problèmes et on va les mettre là-bas, très loin, comme ça, avec le mépris qui va avec... Ce n'est pas très courageux comme démarche", tranche-t-il.

À droite, l’idée d’une mesure radicale pour régler le problème des OQTF, fait son chemin et certains Républicains soutiennent la proposition de Laurent Wauquiez. En revanche, au Rassemblement national, Marine Le Pen préfère renvoyer les OQTF dans leur pays d’origine plutôt que les répartir sur notre territoire. "La place des OQTF, c'est dans leur pays... Sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens", a-t-elle écrit sur X.