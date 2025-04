Cyril Hanouna - La proposition de Laurent Wauquiez illustre un «déplacement de la manière de faire de la politique», selon Vincent Roy

La proposition de Laurent Wauquiez d'enfermer les OQTF dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon continue de faire réagir. Dans "On marche sur la tête", sur Europe 1, Vincent Roy estime que cette déclaration du candidat à la présidence LR montre un changement dans la manière de faire de la politique en France.

Enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une des propositions fortes de Laurent Wauquiez dans un entretien qu'il a accordé au JDNews. Des propos qu'il continue de défendre, malgré la polémique, sur son compte X dans lequel il interpelle Marine Tondelier, Manuel Valls "et autre marquis de la bien-pensance qui ont critiqué ma position". Et de les interroger directement : "quelle autre proposition avez-vous pour protéger les Français ?".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

J’ai créé hier un débat en proposant d’envoyer les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans 90 jours au plus tard, ces OQTF seront dans la nature. Contrairement au monde politique qui passe son temps à se lamenter de sa propre impuissance devant les Français je fais une… — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) April 9, 2025

"Aujourd'hui, vous accrochez la lumière"

Une proposition qui fait débat aussi bien dans la classe politique qu'autour de la table d'On marche sur la tête, sur Europe 1. Pour Vincent Roy, journaliste au JDNews, cette déclaration de Laurent Wauquiez illustre une nouvelle manière de faire de la politique : "Il y a 30 ou 40 ans, lorsque vous sortiez une énormité, vous étiez immédiatement invisibilisé, dénigré. Aujourd'hui, vous accrochez la lumière".

La politique de nos jours se fait d'une manière totalement "différente" et peut se trouver influencée par des exemples à l'étranger : "Je ne sais pas si on peut parler de Trumpisation, je ne sais pas quel mot on peut employer, mais dans tous les cas, on peut observer qu'il y a là un déplacement de la manière de faire de la politique".