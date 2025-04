cyril hanouna

Pour Gauthier Le Bret, Jean-Luc Mélenchon a toutes ses chances pour le second tour de 2027. Si le leader de la France insoumise n'est pas nécessairement en bonne posture dans les sondages à deux ans du scrutin, "à la fin, ça restera l'homme fort à gauche", fait valoir le chroniqueur. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Qui sera en lice au second tour de la présidentielle de 2027 ? Si cette question est épineuse, cela n'empêche pas Gauthier Le Bret d'avoir sa petite idée. Et pour lui, il ne faut pas sous-estimer le leader de la France insoumise. "Je n'enterre absolument pas Jean-Luc Mélenchon", lâche-t-il au micro d'On marche sur la tête.

Pourquoi un tel pronostic ? Parce qu'"à la fin, ça restera l'homme fort à gauche, et l'électeur de gauche, il est comme l'électeur de droite, il veut gagner. Donc, il va voter Mélenchon en se pinçant le nez, mais si c'est pour gagner et qu'il faut voter Mélenchon, il le fera."