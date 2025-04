«Aller vite» pour ouvrir un «nouveau chapitre» : Clément Beaune s'exprime sur le Haut-commissariat au plan

Le Haut-commissaire au plan, Clément Beaune, a dit croire à un "nouveau chapitre" pour cette institution, qui fusionnera d'ici à l'été avec France Stratégie. Il annonce que cette agence gouvernementale publiera deux notes flash, sur l'effort de guerre et le service civique, sur le modèle de ce qu'a fait la Cour des comptes avec le financement des retraites.





L'ex-ministre Clément Beaune a dit croire à un "nouveau chapitre" pour le Haut-commissariat au plan qu'il dirige désormais, dont l'impact réel sur le débat public a été critiqué par la droite et l'extrême droite lorsque François Bayrou était à sa tête, mercredi lors d'une conférence de presse. Dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, il avait notamment défendu son poste en expliquant ses missions concrètes.

Créé en 2020 par le président de la République, Emmanuel Macron, et confié à François Bayrou, le Haut-commissariat au plan (HCP) est une sorte de think tank gouvernemental, à l'origine d'une vingtaine d'études entre 2020 et 2024.

La fusion avec France Stratégie achevée d'ici à l'été

En 2024, la députée LR Marie-Christine Dalloz avait "émis des doutes sur l'impact réel des avis du Haut-commissaire au Plan dans le débat public". Christopher Szczurek, élu Rassemblement national, avait estimé dans un rapport sénatorial que le HCP faisait doublon avec d'autres organisations publiques ayant un rôle similaire, et en premier lieu France Stratégie, héritière directe du Commissariat général au Plan de Charles de Gaulle et Jean Monnet.

Dans le sillage de ces reproches, Clément Beaune, nommé Haut-commissaire au plan en mars, a déclaré vouloir "aller vite" pour ouvrir un "nouveau chapitre" : d'ici à l'été, l'institution achèvera sa fusion annoncée avec France Stratégie, sous un nouveau nom, et publiera deux notes flash, sur l'effort de guerre et le service civique, sur le modèle de ce qu'a fait la Cour des comptes avec le financement des retraites.

Si, contrairement à la Cour des comptes, le HCP n'est pas une institution indépendante du gouvernement, Clément Beaune a garanti qu'il y avait une "indépendance dans le sens où l'expertise scientifique est indépendante du politique".

Réduction de 10% des coûts

Pour 2025 et 2026, l'ex-ministre de l'Europe puis des Transports a promis d'autres notes qui porteront sur le financement du modèle social, la décarbonation et l'état de la démocratie face aux "nouvelles fabriques de l'opinion" comme les réseaux sociaux. La fusion avec France Stratégie aboutira à une réduction de 10% des coûts de fonctionnement, a promis Clément Beaune dans le quotidien économique Les Echos.

Le budget cumulé de France Stratégie et du HCP est aujourd'hui autour d'une vingtaine de millions d'euros par an. Candidat pressenti à la mairie de Paris en 2026, Clément Beaune, qui avait été élu député dans la capitale en 2022 et 2024, a dit que sa nouvelle fonction ne l'amènerait pas à "renoncer à son engagement politique parisien."