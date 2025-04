Boualem Sansal : «Nous voulons sa libération mais pour négocier, il faut reprendre langue», déclare Sophie Primas

"Nous voulons la libération de Boualem Sansal et nous négocions dans ce sens", a annoncé Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

Condamné à cinq ans de prison en Algérie, Boualem Sansal a annoncé au début du mois, par le biais de son avocat, faire appel de sa condamnation. L'écrivain franco-algérien s'est vu reprocher des propos dans un média français, Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

Ces derniers jours, Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont tenté de relancer le dialogue entre les deux pays et ont évoqué le sort de Boualem Sansal. Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, annonce que des négociations sont en cours pour libérer l'écrivain franco-algérien. "Nous voulons la libération de Boualem Sansal et nous négocions dans ce sens mais pour négocier, il faut reprendre langue", a-t-elle déclaré.