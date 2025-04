Guerre commerciale : Eric Coquerel suggère de taxer les ultra-riches européens qui font des affaires aux Etats-Unis

La guerre commerciale ne connaît pas de répit. Ce mercredi 9 avril, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel a proposé de taxer les ultra-riches européens et les milliardaires américains propriétaires des GAFAM, en réponse aux droits de douanes du président américain Donald Trump.

Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel a suggéré mercredi 9 avril de taxer "aussi" les ultra-riches européens qui font des affaires aux Etats-Unis, en plus des milliardaires américains de la "tech", en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump.

Cibler les milliardaires américaines en réponse aux droits des douanes

"Il y a aussi des oligarques européens qui se précipitent pour aller faire des affaires avec Trump", a affirmé Eric Coquerel au cours d'une conférence à Paris, interrogé sur les réponses que l'Union européenne pourrait adopter en réponse aux assauts du président américain.

Selon le cadre de la France Insoumise (LFI) interrogé au cours de la conférence "Taxing Billionaires" co-organisée par l'Ecole d'économie de Paris et l'Observatoire européen de la fiscalité, l'Europe pourrait envisager de taxer les ultra-riches aux Etats-Unis avec une stratégie pas "liée seulement à la nationalité", citant CMA-CGM.

"Elle va être liée aussi à l'endroit où on fait les affaires", a-t-il proposé en parlant d'une potentielle taxation des plus fortunés. Le président américain a annoncé début mars que le géant français du transport maritime CMA-CGM allait investir 20 milliards de dollars aux Etats-Unis, en présence de Rodolphe Saadé, PDG du troisième armateur mondial à la Maison Blanche.

Mardi 8 avril, l'économiste Gabriel Zucman a proposé au cours de la même conférence de cibler les milliardaires américains en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump. Il suggère de conditionner l'accès au marché européen au paiement d'un minimum de taxes par ces multinationales et leurs propriétaires.

"Taxer toutes les entreprises internationales américaines des GAFAM"

"Ca passe par aller taxer toutes les entreprises internationales américaines des GAFAM (acronyme désignant les géants Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) de la tech, des services, voire tous les investisseurs financiers américains", a abondé mercredi Eric Coquerel, se disant lui aussi favorable à une telle mesure de rétorsion.

"Et puis également, on peut aller sur les personnes, sur les ultra-riches américains, et de voir comment on peut aller récupérer de l'argent. Je crois que là, c'est à mon avis beaucoup plus efficace", a-t-il poursuivi.

"Nous n'allons pas prendre des mesures de rétorsion qui, en réalité, feraient mal d'abord au porte-monnaie de tous les citoyens européens, mais allons prendre des mesures de rétorsion par rapport à ceux qui pourraient bénéficier, en réalité, des mesures de Trump", a par ailleurs développé Eric Coquerel, à l'heure où l'UE réfléchit à la meilleure riposte à l'offensive protectionniste du président américain.