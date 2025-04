«Je déteste les gens comme ça» : le tacle de Cyril Hanouna à Gabriel Attal et Édouard Philippe

Cyril Hanouna a donné son avis sur Gabriel Attal et Edouard Philippe. Pour lui, les deux ex-Premiers ministres ont une mauvaise attitude qui "veut dire énormément de choses" sur eux. Et c'est pour cela qu'il ne les porte pas dans son cœur. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une attitude qui ne passe pas. Dans On marche sur la tête, alors que Cyril Hanouna et son équipe reviennent sur le dimanche très politique qui s'est déroulé au sein de la capitale, avec trois rassemblements, l'animateur a donné son avis sur Gabriel Attal et Edouard Philippe.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne les porte pas dans son cœur. "Moi, je déteste les gens qui manquent de loyauté, ça veut dire énormément de choses. Quand je vois Édouard Philippe et Gabriel Attal tourner le dos à Emmanuel Macron, à celui qui [leur] a donné [leur] chance, qui a créé le parti, et faire maintenant comme s'il n'existait plus, pour moi, c'est éliminatoire. Je déteste les gens comme ça. Je vous le dis, pour moi, ça, ce n'est pas possible."