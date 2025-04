MeToo : une commission de l'Assemblée appelle à stopper la «machine à broyer» dans la culture

La commission d’enquête de l’Assemblée sur les violences sexuelles dans la culture formule 86 recommandations après six mois d’auditions. Elle propose d’interdire la sexualisation des mineurs à l’écran, de réglementer les castings et d’encadrer les scènes d’intimité pour mieux protéger les artistes.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans la culture, créée à l'appel de la comédienne Judith Godrèche, avance 86 recommandations pour bloquer "la machine à broyer les talents", selon un rapport consulté mardi par l'AFP.

"Les violences morales, sexistes et sexuelles dans le monde de la culture sont systémiques, endémiques et persistantes", affirme sa présidente, l'écologiste Sandrine Rousseau, dans ce document devant être publié mercredi et nourri par l'audition de 350 personnalités du cinéma, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Après avoir entendu acteurs (Jean Dujardin, Juliette Binoche...), producteurs ou agents pendant près de six mois, la commission réclame notamment de "poser le principe d'une interdiction" de la sexualisation des mineurs à l'écran et de "réglementer" les castings, "lieu de tous les dangers", en imposant qu'ils se tiennent dans des locaux professionnels et qu'ils excluent les scènes dénudées.

La commission, créée dans la foulée d'accusations de viols portées début 2024 par Judith Godrèche du temps où elle était mineure, appelle également à "étendre la présence obligatoire d’un responsable des enfants à toutes les productions artistiques".

Elle recommande plus généralement d’encadrer les scènes d'intimité en imposant "des clauses détaillées au contrat" et la possibilité pour les comédiens d'avoir recours à un coordinateur dédié et formé.

Du côté des institutions, la commission étrille le fonctionnement de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, vivier réputé de jeunes chanteurs d'opéra dont le chef Gaël Darchen est visé par cinq plaintes pour agressions sexuelles. Une enquête judiciaire est en cours.

Evoquant "un gâchis humain et un désastre moral", le rapport appelle à l'ouverture "au plus vite" d'une enquête du préfet et de la chambre régionale de la Cour des comptes sur cette structure.

Dans son rapport, la commission révèle également avoir saisi la justice sur le Théâtre du Soleil après qu'une comédienne a affirmé en audition y avoir été victime d'une tentative de viol fin 2010. Face aux députés, elle avait aussi décrit des "dérives sexuelles" au sein de la troupe fondée en 1964 par Ariane Mnouchkine, qui a réagi en lançant une enquête interne.

De manière générale, la commission se félicite d'avoir "levé enfin le voile sur les insécurités et dérives" dans la culture et espère que son rapport fera date. "Fermer les yeux revient à être complice", conclut-elle.