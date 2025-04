Cyril Hanouna – «Gabriel Attal est au sommet de sa popularité quand il met le cap à droite», affirme Gauthier Le Bret

Pour Gauthier Le Bret, Gabriel Attal a atteint son pic de popularité avec l'interdiction de l'abaya, une mesure appréciée à droite. Pourtant, ce dernier a entrepris un virage vers le centre-gauche, manœuvre que le chroniqueur peine à comprendre. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



La victoire se dessine-t-elle à droite pour Gabriel Attal ? En tout cas, il est "au sommet de sa popularité quand il met le cap à droite et qu'il interdit les abayas" et les qamis dans les écoles, observe dans On marche sur la tête Gauthier Le Bret. Et pourtant, "une fois qu'il a quitté Matignon, il a remis le cap à gauche et il essaye de prendre l'espace au centre-gauche", analyse le chroniqueur qui avoue "ne pas comprendre" la manœuvre puisque "l'espace est tout petit" sur ce creneau, d'autant qu'il est "déjà pris" par Edouard Philippe.

"En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Gabriel Attal et Edouard Philippe sont ensemble sur la ligne de départ au premier tour, c'est terminé. Le bloc central disparaît et on a un second tour RN-LFI", prédit-il.