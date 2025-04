Droits de douane américains : «Il faut une riposte, autrement, on sera bouffés», assure Éric Ciotti

"Il faut une riposte, autrement, on sera bouffés", a assuré Éric Ciotti, président de l'Union des Droites pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, réagissant aux nouveaux droits de douane instaurés par Donald Trump.

Après les annonces de Donald Trump imposant de nouveaux droits de douane à différents pays du monde, les Bourses mondiales ont plongé, entraînant un lundi noir sur les marchés financiers. Interrogé sur ses déclarations passées en faveur du milliardaire républicain, Éric Ciotti persiste et signe : "Quand Trump va dans le sens des intérêts français, je soutiens Trump. Contre le wokisme, contre l’immigration de masse, je m’y retrouve", affirme-t-il sans détours.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Aujourd'hui, Donald Trump instaure un nouveau monde. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on est trop faible", martèle-t-il, attribuant cette faiblesse à la désindustrialisation, aux délocalisations et aux errements d’une classe politique incompétente.

"La France doit être beaucoup plus forte"

Ainsi, le président de l'Union des Droites pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, a plaidé pour un réarmement militaire et économique de la France. Cela passe notamment par une politique de réindustrialisation, par la baisse des impôts de production et par une restauration de la compétitivité, précise-t-il. "La leçon qu'on doit en tirer : la France doit être beaucoup plus forte [...] Il faut une riposte, autrement, on sera bouffés", a-t-il assuré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mercredi, l'Europe devra face à l’application de nouveaux droits de douane américains, à hauteur de 20%.