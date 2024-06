Législatives 2024 : Fabien Roussel (PCF) annonce être éliminé dès le 1er tour par le candidat RN

Le patron du PCF Fabien Roussel a annoncé dimanche soir être éliminé dès le premier tour des législatives par le candidat RN dans la 20e circonscription du Nord, se disant "battu mais pas abattu". "Beaucoup d'entre vous vont être déçus et par les résultats nationaux et aussi les résultats dans cette circonscription où (...) le candidat du Rassemblement national l'emporte dès le premier tour en réalisant 50,3% des voix", a-t-il déclaré sur LCP, depuis Saint-Amand-les-Eaux.

"Toujours debout"

"Toujours debout", il a ajouté : "Nous devons rester dignes face à ce qui se passe en France et à ce qui se passe ici, dans notre région, dans notre Valenciennois, mesurer ce qui se passe dans le pays et toujours nous battre pour réparer ce qui suscite la colère de nos concitoyens". Il a évoqué la "colère forte, rageuse, parfois exprimée avec beaucoup d'émotion" des électeurs. Il a promis de continuer de se "battre pour la défense du pouvoir d'achat, pour l'égalité républicaine, pour nos services publics, pour la vie associative, pour nos communes, pour notre territoire, pour nos usines, pour la dignité de chacune et chacun".