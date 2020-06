EN DIRECT - Municipales : nos reportages dans les villes raflées par les écologistes

EN DIRECT

Une abstention record et une vague verte inédite : le second des élections municipales s'est révélé hors norme, dimanche. Trois mois après un premier tour déjà bouleversé par la crise du coronavirus, ce second round a encore été marqué par un taux de participation en berne, entre 40% et 41% selon les estimations, contre 62,1% en 2014.

Au Havre, le Premier ministre Edouard Philippe l'a largement emporté, avec près de 59% des suffrages. Dans la capitale, Anne Hidalgo, alliée à EELV, sort victorieuse de la triangulaire avec près de 50% des voix, loin devant la candidate LR Rachida Dati (autour de 32%), et la candidate LREM Agnès Buzyn (entre 13,7 et 16%). Le "front républicain" n'a pas fonctionné à Perpignan, où le candidat du RN Louis Aliot l'a emporté avec 53,1 à 54% des voix.

Les trois informations à retenir : Les écologistes remportent des victoires dans plusieurs grandes villes : Marseille, Lyon (ville et métropole), Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Nancy ou encore Tours

Le Premier ministre Edouard Philippe a été élu au Havre, avec près de 59% des voix. Pendant la campagne, il avait indiqué que tant qu'il serait à Matignon, il ne dirigerait pas la ville

La participation a été historiquement basse, entre 40% et 41% selon les estimations (62,1% en 2014), après 44,3% au premier tour, le 15 mars

Une abstention historique sur fond de coronavirus

Parmi les 16,5 millions d'électeurs appelés à voter dans 4.820 communes pour le second tour des municipales, nombreux sont ceux à avoir boudé le scrutin. Le taux de participation s'établit entre 40% et 41%, selon les estimations, contre 62,1% en 2014. Cette abstention historique s'inscrit dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, qui a freiné les électeurs, malgré des mesures sanitaires renforcées.

Emmanuel Macron a "marqué sa préoccupation pour le faible taux de participation aux élections municipales", qui n'est "pas une très bonne nouvelle", a indiqué l'Elysée dimanche soir. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce taux d'abstention record est le symbole d'une "grève civique" et d'une "insurrection froide contre toutes les institutions du pays". Adrien Quatennens, invité de l'édition spéciale d'Europe 1, a lui aussi estimé que cette soirée marque surtout le désintérêt du peuple pour ce scrutin. "Ce qui nous inquiète, c'est l'abstention considérable (60%), signe de l’agonie d’une Cinquième République finissante."

Marseille, Lyon, Bordeaux, une "vague verte" déferle sur la France

Ils sont les grands gagnants de la soirée. Après les européennes de 2019, les écologistes enregistrent un nouveau succès électoral, avec des victoires dans plusieurs grandes villes de France. À Marseille, la candidate Michèle Rubirola (Printemps marseillais) a fait basculer à gauche la ville tenue par Jean-Claude Gaudin depuis 1995. A Bordeaux, Pierre Hurmic a ravi la ville à la droite en battant Nicolas Florian. À Lyon, Grégory Doucet a nettement battu le candidat LR et poulain de Gérard Collomb, Yann Cucherat. Les écologistes s'imposent également à Strasbourg : Jeanne Barseghian devance largement son adversaire LREM, Alain Fontanel.

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot commentera cette série de victoires lundi matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. "C'est un jour historique pour l'écologie", s'est félicité de son côté le secrétaire national d'EELV Julien Bayou.

À Marseille, la situation reste incertaine, comme Europe 1 vous l'explique ici. Si Michèle Rubirola, à la tête d'une coalition de gauche, a revendiqué une "victoire relative", la candidate LR Martine Vassal a insisté qu'il n'y avait à ce stade "pas de majorité à Marseille", donnant rendez-vous à l'élection du maire par le conseil municipal vendredi prochain. En attendant, sur le Vieux-Port, les supporters de Michèle Rubirola ont laissé éclater leur joie, et se réjouissaient d'enfin tourner la page du règne de Jean-Claude Gaudin. "On pensait que ça n'allait jamais pouvoir s'arrêter", confie une électrice. Retrouvez notre reportage dans la cité phocéenne.

Un autre règne, encore plus long, a également pris fin à Bordeaux, où la droite remportait les élections depuis 73 ans. Comme un symbole, c'est face au protégé d'Alain Juppé, le maire LR sortant Nicolas Florian, que l'écologiste Pierre Hurmic s'est imposé. Une claque, donc, pour la droite, que notre reporter a pu constater sur place. À son micro, Alain Juppé fait part de sa "tristesse", tandis que Nicolas Florian concède "une épreuve".

Du côté de Lyon, les écologiste ont même fait coup double, avec Grégory Doucet qui remporte la ville, tandis que Bruno Bernard s'adjuge la métropole, siège du véritable pouvoir. Selon un calcul effectué à partir des résultats fournis par la préfecture du Rhône, les Verts devraient détenir plus de 50 sièges sur 73 à la mairie. Bruno Bernard affirme de son côté avoir consolidé 84 sièges sur 150 à la métropole qui réunit 59 communes. Réseau vélo, végétalisation, espaces pour les piétons : au micro d'Europe 1, les deux hommes, encore inconnus du grand public, ont fait part de leur envie de lancer leurs projets prioritaires sans perdre de temps.

"Déception" pour La République en marche

Aucune conquête et de nombreux revers : la République en marche a essuyé dimanche une sévère défaite. Largement battu à Paris et Lille, inexistant dans certaines grandes villes comme Marseille et Bordeaux, le parti présidentiel ne réussit pas vraiment son opération ancrage local, quatre ans après sa naissance et trois ans après son accession au pouvoir. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a fait part de la "déception" de la majorité, qui a enregistré des scores parfois "extrêmement décevants" en raison de ses "divisions" lors de ces municipales.

A Paris, Agnès Buzyn, arrivée seulement en troisième position, n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour devenir conseillère de Paris. Et si Edouard Philippe a été réélu sans difficulté au Havre, le Premier ministre a toujours refusé de prendre sa carte à LREM...

Le PS conserve plusieurs bastion, LR confirme son implantation

Si les Verts ont dominé la soirée, le PS a néanmoins réussi à conserver Paris, Lille, où Martine Aubry s'est imposée d'un cheveu face au candidat écologiste Stéphane Baly, Rennes, Nantes, Le Mans, Clermont-Ferrand, Dijon et a ravi Nancy et Montpellier. Les Républicains ont quant à eux confirmé leur implantation en remportant dès le premier tour bon nombre des villes de plus de 9.000 habitants qu'ils contrôlaient. Dimanche, ils ont vu Jean-Luc Moudenc reconduit de peu à la tête de Toulouse, comme Christian Estrosi à Nice.

Le RN remporte Perpignan

Principal adversaire d'Emmanuel Macron au plan national, le Rassemblement national a remporté Perpignan. Avec ce succès, Louis Aliot redonne au parti de Marine Le Pen le contrôle de sa première ville de plus de 100.000 habitants depuis 1995 et Toulon. "C'est un système qui s'écroule. Nous avons eu à Perpignan le même personnel politique aux manettes depuis 1959. Ca devenait malsain", a déclaré à l'AFP Louis Aliot, depuis son local de campagne, au milieu de ses plus proches collaborateurs.

Philippe, le mieux placé pour "réinventer la France", d'après un sondage

Autre bonne nouvelle pour Édouard Philippe : confortablement réélu dimanche, le Premier ministre arrive également en tête d'un sondage de l'Ifop pour Europe 1 et La Tribune, lundi, sur les personnalités qui inspirent confiance pour "réinventer la France". 45% des sondés ont confiance en lui pour cette tâche, un point de plus que pour son ancien ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot. Le controversé professeur Didier Raoult, très médiatisé pendant la crise du coronavirus, est troisième avec 42%. Emmanuel Macron arrive en neuvième position : environ un tiers des Français (32%) ont confiance en lui pour "réinventer la France", pays qu'il dirige depuis trois ans.